Final de ‘Exatlón México’ 2026 EN VIVO: ¿A qué hora ver el último capítulo del reality show HOY?

La final de Exatlón México tendrá a dos ganadores: uno de la rama femenil y otro de la varonil. Te compartimos todos los detalles. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

La novena temporada de Exatlón México llega a su último episodio este viernes 15 de mayo. Después de meses de competencia, solo cuatro participantes mantienen opciones de convertirse en campeones de la edición 2026, divididos entre la rama femenil y la varonil.

La definición enfrenta a dos duelos directos: una batalla entre atletas con experiencia dentro del reality y competidores que lograron mantenerse hasta la etapa decisiva. Al final de la noche, Exatlón coronará a una campeona y un campeón.

Además del reconocimiento deportivo, los vencedores recibirán una recompensa económica millonaria. La transmisión de la final también podrá seguirse por televisión abierta y plataformas digitales para quienes quieran conocer el desenlace en tiempo real.

Solo una de las mujeres del equipo rojo pasó a la final de Exatlón México. (Foto: Cortesía TV Azteca)

‘Exatlón México’ 2026: ¿A qué hora ver la final HOY?

La espera termina este viernes con la emisión del capítulo más importante de la temporada. Tras semanas marcadas por eliminaciones y circuitos decisivos, la competencia definirá a los nuevos campeones de Exatlón México.

Fecha: Viernes 15 de mayo de 2026

Viernes 15 de mayo de 2026 Hora: 20:30 horas, tiempo del centro de México

La final se desarrollará durante una sola transmisión en la que se conocerá a los ganadores de ambas ramas. Los últimos enfrentamientos pondrán frente a frente a los atletas que sobrevivieron a más de siete meses de competencia.

Final de ‘Exatlón México’ EN VIVO: ¿Dónde ver el reality show?

Los seguidores del programa podrán ver la Gran Final mediante la señal de televisión abierta de Azteca UNO, cadena que ha transmitido toda la temporada del reality deportivo. También habrá opciones digitales para seguir la definición, todas las alternativas son las siguientes:

TV abierta : Azteca UNO

: Azteca UNO Internet: TV Azteca En Vivo

La expectativa creció en la recta final debido a los duelos de eliminación que dejaron fuera a atletas que estuvieron cerca del campeonato.

¿Quiénes son los finalistas de ‘Exatlón México’ 2026?

La final de Exatlón México 2026 tendrá cuatro protagonistas: dos mujeres y dos hombres que consiguieron avanzar hasta la última instancia del reality.

En la rama femenil competirán Mati Álvarez y Evelyn Guijarro. Mati aseguró primero su lugar en la definición y buscará sumar otro campeonato a su trayectoria dentro del programa. Por su parte, Evelyn obtuvo el pase tras superar el último duelo eliminatorio de su categoría contra Paulette Gallardo.

El enfrentamiento masculino reunirá a Mario ‘Mono’ Osuna y Alexis Vargas. El exfutbolista consiguió clasificar antes que el resto de sus rivales, mientras que Alexis obtuvo el último boleto disponible después del cierre de la etapa eliminatoria en un duelo en el que se enfrentó a Adrián Leo.

Los cuatro atletas llegan al último episodio después de una competencia extensa, donde los circuitos físicos y la resistencia marcaron la diferencia para mantenerse activos hasta el desenlace.

¿Qué se llevan los ganadores de ‘Exatlón México’ 2026?

En la novela temporada, Exatlón México tiene el siguiente esquema de premiación para sus campeones: una mujer y un hombre recibirán el máximo reconocimiento de la temporada.

Cada ganador obtendrá 1 millón de pesos, ya que el premio es individual. Además del dinero, los campeones recibirán el trofeo que acredita su triunfo dentro del reality. El título también representa un lugar dentro del historial competitivo del programa.