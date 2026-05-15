Peso ‘tira la toalla’ sobre el fin de la guerra en Irán: ¿Cuánto pierde HOY frente al dólar?

El peso mexicano inició la sesión ampliando sus pérdidas previas, ante la falta de acuerdo geopolíticos para poner fin al conflicto armado en Medio Oriente, lo que sigue limitando el apetito por activos de riesgo entre los inversionistas.

De acuerdo con los datos de Bloomberg, el tipo de cambio ronda en los 17.3283 pesos por billete verde, nivel bajo el cual se deprecia 0.58 por ciento o 10.02 centavos, considerando su dato de cierre de ayer.

“El tipo de cambio USD/MXN es presionado al alza por el fortalecimiento del billete estadounidense, a medida que los inversores moderan las expectativas de una resolución a la guerra en Medio Oriente, recortando sus posiciones de activos con mayor exposición al riesgo”, apuntó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un aumento de 0.39 por ciento, en los 99.20 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) sube 0.33 por ciento hacia las mil 201.53 unidades.

¿En cuánto se vende el dólar HOY en ventanillas bancarias?

En ventanillas bancarias, el precio del dólar ahora se coloca en los 17.74 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.57 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.16 por ciento.

De igual manera, entre las divisas emergentes con mayores pérdidas se encuentra el real brasileño con 1.45 por ciento, el peso chileno con 1.42 por ciento, el dólar neozelandés con 1.12 por ciento, el rand sudafricano con 1.06 por ciento y el florín húngaro con 1.03 por ciento, por mencionar algunas.