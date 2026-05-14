Falta de acuerdo de paz entre Irán y EU afecta al peso: Así está el tipo de cambio HOY

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este jueves 14 de mayo.

La falta de acuerdo entre Irán y Trump, quien realiza una gira de Estado en China, afecta el desempeño del peso que se perfila para una jornada de pérdidas ante el dólar por un menor apetito por activos de riesgo.

Durante su encuentro de este jueves 14 de mayo, Donald Trump y Xi Jinping coincidieron en que Irán no puede tener “nunca” armas nucleares y que el país abandone la idea de cobrar pasaje en el Estrecho de Ormuz.

“Ambas partes acordaron que el Estrecho de Ormuz debe seguir abierto para sostener el libre flujo de energía. El presidente Xi dejo clara la oposición de China a la militarización del estrecho”, indicaron en un comunicado.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar este 14 de mayo?

El peso pierde 0.25 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.21 unidades, 3 centavos más con respecto al cierre del miércoles 13 de mayo.

“El tipo de cambio presenta sesgo alcista ante el fortalecimiento del billete americano, debido a un limitado progreso en las negociaciones de paz en Medio Oriente, además de que los inversores continúan evaluando el ajuste de S&P a la perspectiva de la calificación crediticia de México”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.62 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.66 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.45 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.20 por ciento.

Las ganancias ante el dólar son lideradas por el rublo ruso, que se aprecia 1.02 por ciento este jueves 14 de mayo. Le siguen el real brasileño con 0.68 por ciento; el florín húngaro con 0.15 por ciento, y el yuan chino con 0.08 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg