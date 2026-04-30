Banamex emite bonos en dólares tras la salida de Citi

Moody’s Ratings afirmó que podría rebajar la calificación de la deuda subordinada del banco a medida que disminuya el apoyo de Citi a Banamex. (Cuartoscuro).

Grupo Financiero Banamex está recurriendo a los mercados internacionales por primera vez desde que Citigroup Inc. comenzó a deshacerse de su participación en el banco.

Según una fuente familiarizada con el asunto, las primeras cotizaciones de los bonos en dólares con vencimiento en 2036 se sitúan en torno al 7 por ciento.

Los bonos cuentan con una opción de rescate a los cinco años. Se prevé que la operación se cotice el jueves.

“El resurgimiento de Banamex como actor de control nacional lo posiciona bien para recuperar cuota de mercado en un mercado que sigue premiando a las marcas locales sólidas”, afirmó Roger Horn, estratega sénior de crédito de mercados emergentes en Mariva Capital Markets.

Banamex ha experimentado grandes cambios en el último año. Citi acumuló esta semana la venta del 22,6 por ciento del banco a varios inversores institucionales y family offices. En diciembre, vendió el 25 por ciento al ​​multimillonario mexicano Fernando Chico Pardo. Conserva aproximadamente la mitad de la empresa.

Moody’s Ratings, que califica la deuda con un Baa2, dos escalones por encima del nivel de “basura”, afirmó que podría rebajar la calificación de la deuda subordinada del banco a medida que disminuya el apoyo de Citi a Banamex.

“La probabilidad de que asumamos el apoyo financiero en momentos de tensión disminuirá, especialmente una vez que Citigroup se convierta en accionista minoritario, un hito clave”, escribieron esta semana los analistas Felipe Carvallo y Ceres Lisboa.

Citigroup es el coordinador global y el bookrunner activo, mientras que BTG Pactual, Crédit Agricole y Société Générale también actúan como agente colocador.

¿Cuál es el plan de Fernando Chico Pardo para ‘despertar’ a Banamex?

El acuerdo por 2 mil 300 millones de dólares para comprar una participación de Grupo Financiero Banamex a Citigroup Inc. le otorga a Chico Pardo el control de un enorme negocio minorista en México que ha perdido popularidad en los últimos años.

Cuando Citigroup tomó el control en 2001, Banamex administraba más del 22 por ciento de los préstamos del país. En 2024, esa participación había caído al 6 por ciento.

“Me gustaría terminar mi carrera siendo el hombre que transformó Banamex”, afirmó en una entrevista exclusiva en la sede del banco en Ciudad de México.

Dijo estar entusiasmado por lograr que Banamex recupere cuota de mercado, algo que el banco finalmente comenzó a hacer tras separar sus operaciones de Citi México a fines de 2024. Señaló que la institución también aumentará de manera sustancial su apetito por el riesgo e impulsará el crédito a una amplia gama de clientes, desde grandes empresas hasta el gobierno y pequeñas y medianas empresas.