Citi cierra la venta de 25% de Banamex: Fernando Chico Pardo es nuevo presidente del grupo

El empresario mexicano Fernando Chico Pardo se convierte en presidente del consejo de Banamex.

Citi anunció este lunes que cerró la venta de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex, del 25 por ciento, a una propiedad del empresario Fernando Chico Pardo y a miembros de su familia.

“Con efecto inmediato, Fernando Chico Pardo asumirá la Presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex”, informó Citi en un comunicado publicado este lunes 15 de diciembre.

La operación de compra del 25 por ciento de Banamex por parte de Fernando Chico Pardo había sido anunciada previamente en septiembre y ahora es completada.

“El cierre de esta operación nos acerca a nuestra prioridad estratégica de desinvertir en Banamex y lo pone en manos de uno de los inversionistas mexicanos más exitoso. También nos permite redoblar nuestro compromiso con nuestro negocio institucional en México, invirtiendo en las plataformas, el talento y las relaciones que solidificarán nuestra posición de liderazgo y generarán un crecimiento sostenido para nuestros clientes y accionistas”, comentó Jane Fraser, presidenta de Citi, en el texto.

“El cierre de esta operación da inicio a mi camino como el accionista individual privado más grande de Banamex. Este proyecto es más que un compromiso financiero, es profundamente personal. Estoy orgulloso de liderarlo con mis hijo“, apuntó Chico Pardo.

En un comunicado, Banamex confirmó el cierre de la venta y señaló que Manuel Romo continuará como director general tanto del Grupo como del Banco.

En la carrera por la compra del 25 por ciento de Banamex, además de Fernando Chico Pardo, estuvo el empresario minero Germán Larrea.

Citi completa venta parcial de Banamex: ¿Qué pasa con el 75% restante?

Respecto a la Oferta Pública Inicial (OPI) por el resto de Banamex, Citi sostuvo que continuará guiándose por varios factores, como las condiciones del mercado y las autorizaciones regulatorias.

De forma detallada, el acuerdo implicó que el empresario Fernando Chico Pardo adquiriría cerca de 520 millones de acciones ordinarias de Banamex, a un precio fijo a valor contable de 0.80 veces su valor en libros determinado bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre.

A la firma, esto le implicó un precio a valor tangible bajo criterios contables mexicanos de 0.95 veces, resultando en una contraprestación total estimada de 42 mil millones de pesos o 2.3 mil millones de dólares.

En enero de 2022 Citi decidió vender Banamex como parte de su visión estratégica. Fue en diciembre del año pasado cuando ambas instituciones quedaron separadas y actualmente se espera la salida a bolsa del banco.

¿Quién es Fernando Chico Pardo?

Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), adquiere el 25 por ciento de Banamex, cerca de 520 millones de acciones ordinarias del banco.

Chico Pardo es un empresario mexicano, originario de la Ciudad de México, quien se graduó en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana.

El empresario comenzó su carrera en Wall Street. Luego de ello, fundó la casa de bolsa Acciones y Asesoría Bursátil en 1982, que más tarde se fusionó con Grupo Financiero Inbursa de Carlos Slim.

Dejó Inbursa en 2003 y se convirtió en accionista principal del Grupo Aeroportuario del Sureste. Además, Fernando Chico Pardo es fundador del fondo de inversión Promecap. Y ha tomado importantes cargos administrativos en Grupo Carso, Condumex y Grupo Posadas.

Con información de Jeanette Leyva y Ana Martínez.