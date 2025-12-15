Conflicto aéreo con EU: México buscará resolverlo antes del Mundial

La autoridad aeronáutica estadounidense considera que México violó el acuerdo bilateral al prohibir las operaciones de carga en el AICM y reducir los horarios de operación en esa misma terminal. [Fotografía. Shutterstock]

El gobierno de Claudia Sheinbaum hace todo lo posible para que Estados Unidos retire las restricciones aéreas impuestas por la administración del presidente Donald Trump antes del 11 de junio de 2026, cuando inicia el Mundial de Futbol.

Esto permitiría a las aerolíneas mexicanas ampliar sus rutas desde y hacia la Unión Americana, según afirmó Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“No quedamos en una fecha precisa en donde ya respondan, si no que mantenemos la comunicación, como en el caso de los aranceles. Hemos cumplido con todo y ellos, como lo dijo la presidenta, acordaron no aplicar otras medidas en tanto seguimos en las pláticas”, afirmó el funcionario.

Tras la sanción del Departamento de Transporte (DOT), que suspendió los nuevos vuelos de aerolíneas mexicanas a Estados Unidos desde los aeropuertos Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Felipe Ángeles (AIFA), una delegación de funcionarios mexicanos ha mantenido reuniones con la autoridad aeronáutica estadounidense para abordar las inquietudes de la administración de Trump.

Hasta el momento, México ha cedido. Las aerolíneas mexicanas entregaron seis slots —horarios de aterrizaje y despegue— en el AICM a las empresas estadounidenses.

Ninguna aerolínea de carga, por ahora, volverá al ‘Benito Juárez’, como había solicitado la autoridad estadounidense.

En reunión con medios, Esteva explicó que estas medidas se dieron como parte de los acuerdos con el Departamento de Transporte (DOT), que acusa falta de competencia en el principal aeropuerto del país, además de la violación al Acuerdo Bilateral en transporte aéreo, y que ha producido medidas en contra de las aerolíneas mexicanas, así como del AICM y el AIFA.

“Fueron las aerolíneas mexicanas las que cedieron los slots”, refirió el titular de la SICT.

La medida ya había sido anunciada por la presidenta Sheinbaum y forma parte de los acuerdos con EU para revertir la prohibición que tienen las empresas mexicanas para abrir nuevas rutas desde el AIFA y AICM hacia cualquier puerto aéreo en la Unión Americana.

Esteva dijo que ninguna aerolínea estadounidense de carga dedicada tiene previsto volver, por ahora, al AICM; en cambio, las cargueras han pedido mejoras en el AIFA a fin de operar con mayor eficiencia.

“Las cargueras tienen más slots, más espacio en el AIFA”, agregó el titular de la SICT.

La autoridad aeronáutica estadounidense considera que México violó el acuerdo bilateral al prohibir las operaciones de carga en el AICM y reducir los horarios de operación en esa misma terminal.

Como parte de las negociaciones, en las que también interviene la Secretaría de Relaciones Exteriores, México regresó esos slots a empresas de EU, e implementará, con ayuda de un software especializado, la asignación de horarios en el AICM.

El sistema comenzará a operar en los siguientes meses y buscará transparentar la asignación de los horarios de operación en el AICM, ante la petición de Estados Unidos.

Adicionalmente, la administración Trump solicitó que sea un ‘tercero’, es decir, no el AICM, quien se encargue del monitoreo del cumplimiento en el uso de slots, por lo que la autoridad aeronáutica mexicana intervendrá en dicha tarea.|

Pese a la devolución de slots, el gobierno de EU mantiene medidas contra las aerolíneas mexicanas, que tuvieron que cancelar 13 rutas ya anunciadas y que serían complemento para atender la demanda en el Mundial del siguiente año.

Esteva dijo que estas medidas serán revertidas antes del inicio de la justa deportiva, en junio de 2026.

Llegada [Fotografía. Cuartoscuro]

AICM, con miras para ampliar slots

Para la justa deportiva, el AICM ampliará sus operaciones, al tiempo que la remodelación estética que está en proceso, tenga un avance mayor y se pueda atender a un volumen adicional de pasajeros, por lo que esto generará un beneficio para las aerolíneas que operan en él

“Siempre es muy importante generar holguras, no está demás tener mayor capacidad, eso, además del Mundial, va a servir para otros eventos. Viene la Fórmula 1, va a fortalecer la infraestructura aeroportuaria. Esa infraestructura va a quedar, al final. México va a ser siempre un destino, lo vimos en la pandemia”, agregó Esteva.

El AICM opera actualmente 44 vuelos como máximo por hora, una cantidad que se ampliará para junio del año siguiente.