¿Remodelación del AICM terminará a tiempo para recibir a Sudáfrica en el Mundial 2026? Obras van al 20%

La CDMX tendrá cinco de los 13 juegos que México consiguió para el Mundial 2026.

México jugará el partido inaugural del Mundial 2026, pero ¿tendremos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al 100 por ciento para recibir a los equipos y turistas?

El almirante Juan José Padilla Olmos, director del AICM, reportó que con corte a diciembre, la remodelación del aeropuerto más importante de México tiene un avance de 20 por ciento.

“Hemos tenido eventualidades. Por la magnitud de la obra se nos han presentado situaciones”, admitió. El almirante puso un ejemplo que cuando intervinieron un baño, eso provocó que se colapsaran otro más debido a que no había válvulas de aislamiento.

“Para 2026, tendremos un mejor aeropuerto del que tenemos ahora (...) ofrecemos una disculpa a los usuarios por las molestias, pero les aseguro que el esfuerzo, las situaciones que están padeciendo van a valer la pena", remarcó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

¿Cuándo terminará las obras de remodelación del AICM?

El director del AICM pronosticó que los trabajos terminarán a finales de abril o a principios de mayo, “esto para que al 15 de mayo, el aeropuerto ya no tenga ninguna obra que afecte a los pasajeros”.

El Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, arrancará oficialmente el 11 de junio con el partido México-Sudáfrica en el Estadio Azteca, pero los seleccionados empezarán a llegar a nuestro país días antes.

De acuerdo con el calendario de partidos del Mundial 2026, México tendrá en CDMX, Guadalajara y Monterrey los siguientes choques:

En el Estadio Azteca:

México vs. Sudáfrica, el 11 de junio.

Uzbekistán vs. Colombia, el 18 de junio.

México vs. Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o Irlanda, el 24 de junio.

En el Estadio Guadalajara:

Corea del Sur vs. Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o Irlanda, el 11 de junio.

México vs. Corea del Sur, el 18 de junio.

Colombia vs. Nueva Caledonia, Jamaica o República del Congo, el 23 de junio.

España vs. Uruguay, el 26 de junio.

En el Estadio Monterrey:

Túnez vs. Ucrania, Suecia, Polonia o Albania, el 14 de junio.

Túnez vs. Japón, el 20 de junio.

Sudáfrica vs. Corea del Sur, el 24 de junio.

Juan José Padilla Olmos apuntó que la remodelación del AICM ‘meterá turbo’ en diciembre, pues se prevé cerrar con un avance de 30 al 35 por ciento en los trabajos.

Entre las obras para renovar el AICM está el cambio de las bandas de la zona para recoger equipaje; salas de espera, y pasillos de conexiones, entre otras.

“Nosotros quisiéramos tener una ‘varita mágica’ para ocasionar el menor número de molestias. Este es un aeropuerto al que por 14 años no se le dio el mantenimiento necesario”, agregó.

¿Qué operativo hará el AICM por las vacaciones de diciembre?

Sobre el periodo vacacional de fin de año, el almirante Padilla Olmos pronosticó que el AICM empezará a congestionarse de pasajeros desde el próximo viernes 12 de diciembre.

El director del AICM consideró que el aeropuerto Benito Juárez podrá lidiar con la demanda de viajeros a pesar de las obras de remodelación.

“Una prueba muy importante fue el Gran Premio de la Ciudad de México y la resolvimos”, destacó.