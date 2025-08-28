(Fotos) Así va la remodelación del AICM para el Mundial 2026

La Copa Mundial de Futbol se llevará a cabo en CDMX el 11 de junio.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) inauguró un segmento del programa de remodelación que concluirá el año siguiente, esto como parte de las mejoras estéticas previstas para el principal aeropuerto del país de cara al Mundial de Futbol.

La presidenta Claudia Sheinbaum y las autoridades aeroportuarias pusieron en operación el Módulo XI del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México, cuyo propósito es contar con espacios más seguros, cómodos, modernos y eficientes que mejoren la experiencia de las personas pasajeras.

“El objetivo de la remodelación es garantizar la seguridad de las operaciones y mejorar significativamente la experiencia de los pasajeros, proporcionando una imagen moderna y una identidad renovada al aeropuerto”, refirió el AICM.

También se consideró la remodelación de fachadas, cancelería e instalaciones eléctricas.

¿Qué zonas serán remodeladas en el AICM?

Los trabajos en esta zona abarcaron la sala de última espera de las puertas 29 a la 36 para vuelos internacionales, el pasillo de acceso a esta, así como los de separación de flujo de llegadas y su vestíbulo de ascenso y descenso de autobuses que transportan pasajeros a posiciones remotas.

El AICM inauguró un segmento del proyecto de remodelación con cara al Mundial 2026

La ejecución de las obras transcurrió sin afectar los aterrizajes ni despegues de aeronaves, optimizándose el uso de las posiciones disponibles de la Terminal 1.

Las obras se llevaron a cabo sin afectar la estadía de los pasajeros y sus vuelos

Las obras en estos frentes, en una superficie de 6 mil 400 metros cuadrados, incluyeron la intervención con piso de granito gris, plafón tipo bafle blanco y madera, guías en pisos para personas con debilidad visual, luminarias led, impermeabilización en azoteas, remodelación de dos módulos de baños existentes y construcción de uno adicional.

Los trabajos en el AICM están planeados por etapas

‘Dan manita de gato’ al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Asimismo, se consideró la limpieza de fachadas, cancelería, reparación de aires acondicionados, sustitución de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, voz y datos y mantenimiento de circuito cerrado de televisión. Se instaló y sustituyó mobiliario, con nuevas bancas y asientos, macetas, pantallas de información de vuelos y señalética digital.

Un mingitorio de la Terminal 2 del AICM

Cabe recordar que continúan los trabajos en sala de pre espera Bravo, también en Terminal 1. En la Terminal 2 sigue su curso la remodelación del pasillo que conecta las salas de última espera nacionales con las internacionales y del punto de inspección de pasajeros M, la renovación y pulido de pisos, y el mantenimiento de núcleos sanitarios, así como la rehabilitación de las fachadas de los dos edificios terminales.

Es importante recordar, agregó el AICM, que los trabajos se llevan a cabo por etapas con el fin de minimizar molestias a las personas usuarias, la comunidad aeroportuaria y público en general.

Los trabajos de remodelación pretenden darle a los pasajeros mayor comodidad

Esta remodelación significa el 10% del avance total de la remodelación del AICM, con una inversión de 55.24 millones de pesos, provenientes de ingresos autogenerados por el aeropuerto.