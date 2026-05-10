‘La guerra sigue’: Trump e Irán rechazan sus propuestas de paz para poner fin al conflicto

El presidente Donald Trump e Irán rechazaron las más recientes propuestas de paz de la contraparte para poner fin al conflicto de 10 semanas, mientras ambos bandos luchan por mantener un frágil cese al fuego.

“Acabo de leer la respuesta de los supuestos ‘Representantes’ de Irán”, escribió Trump en una publicación en redes sociales, calificándola como “TOTALMENTE INACEPTABLE”. El dólar estadounidense amplió sus ganancias frente a otras monedas importantes tras los comentarios del mandatario.

El presidente Donald Trump aseguró que es totalmente inaceptable el pacto de paz con Irán

Irán se niega a desmantelar sus instalaciones nucleares

Irán ofreció transferir parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido a un tercer país, pero rechazó la idea de desmantelar sus instalaciones nucleares, reportó previamente The Wall Street Journal. Irán disputó esa versión, según la agencia semioficial iraní Tasnim.

Mientras una serie de incidentes continúa amenazando un cese al fuego inestable, no estaba claro si el más reciente intercambio de propuestas de paz entre ambas partes ofrecería una vía para reabrir el Estrecho de Ormuz.

Bajo su propuesta más reciente, Irán diluiría parte de su uranio altamente enriquecido y enviaría el resto a un tercer país, señaló el diario, citando a personas familiarizadas con la respuesta. Sin embargo, también pidió garantías de que el uranio transferido sería devuelto si fracasan las conversaciones y descartó desmontar sus instalaciones.

La agencia semioficial iraní Tasnim afirmó que el reporte del Journal sobre las propuestas relacionadas con el manejo del material nuclear “no es cierto”. El comunicado se centró en el deseo de Irán de poner fin inmediato a la guerra, liberar sus activos congelados, levantar las sanciones estadounidenses sobre las ventas de petróleo, terminar con el bloqueo estadounidense en el Golfo de Omán y, eventualmente, recuperar el control iraní sobre el estrecho. La televisora estatal IRIB News añadió que Teherán rechazó el plan de Trump por considerarlo equivalente a una rendición e insistió en que Estados Unidos también debe pagar daños de guerra.

Trump había propuesto que Irán permitiera el paso por el Estrecho de Ormuz y que Washington pusiera fin a su bloqueo sobre los puertos iraníes el próximo mes, para después continuar con negociaciones nucleares.

“El rechazo de Trump al más reciente plan de paz de Irán hace que la semana comience en modo de ‘aversión al riesgo’, revirtiendo parte del movimiento de precios que vimos la semana pasada”, dijo Jason Wong, estratega del Bank of New Zealand. “Esto podría extenderse durante las primeras operaciones”.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu también advirtió que la guerra “no ha terminado”. En una entrevista transmitida el domingo en el programa 60 Minutes de CBS, afirmó que todavía queda trabajo por hacer para desmantelar la capacidad nuclear iraní y eliminar sus reservas de uranio altamente enriquecido.

A pesar del cese al fuego vigente desde el 8 de abril, un ataque con dron incendió brevemente un buque de carga frente a Qatar, en el Golfo Pérsico, marcando el más reciente ataque marítimo en la región. Emiratos Árabes Unidos y Kuwait informaron el domingo que interceptaron drones hostiles.

¿Por qué rechazaron EU e Irán sus propuestas de paz?

Más temprano el domingo, Trump dijo que Irán ha estado “jugando” con Estados Unidos y otros países.

“Durante 47 años los iraníes nos han estado ‘mareando’, haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con bombas en caminos, destruyendo protestas y recientemente eliminando a 42 mil manifestantes inocentes y desarmados, mientras se reían de nuestro ahora GRAN país OTRA VEZ”, escribió en redes sociales. “¡Ya no se reirán más!”

Trump, quien viajará esta semana a China pese al conflicto en curso, y sus asesores han sugerido en varias ocasiones que la guerra ha terminado, aun mientras amenazan con intensificar los ataques si Teherán no acepta un acuerdo de paz.

El presidente ha dicho repetidamente que no se debe permitir que Irán tenga un arma nuclear y afirmó tan recientemente como la semana pasada que el país ya había aceptado abandonar sus ambiciones nucleares.

En su publicación en redes sociales, Trump no especificó cuáles serían las consecuencias, si las hubiera, de su descontento con la respuesta iraní. En las últimas semanas, el mandatario ha parecido ansioso por cerrar el capítulo del conflicto mientras enfrenta una creciente presión política para reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos antes de las elecciones intermedias de noviembre, en las que los republicanos esperan mantener el control del Congreso.

El conflicto ha dejado miles de muertos en Medio Oriente y ha trastornado los mercados petroleros y de gas, mientras el aumento de los precios del combustible incrementa la presión sobre gobiernos y consumidores en todo el mundo.

Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo, advirtió el domingo que el mercado tardaría varios meses en volver a la normalidad incluso si el Estrecho de Ormuz reabriera de inmediato.