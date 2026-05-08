Trump espera respuesta para fin de la guerra... pero Irán aumenta tensión con la captura de un buque

Marco Rubio espera que a lo largo del día llegue una propuesta de paz para terminar la guerra de EU con Irán.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este viernes que espera a lo largo del día una respuesta iraní sobre unas negociaciones “serias” de un acuerdo de paz, dijo después de reunirse en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

“Deberíamos saber algo hoy. Quiero decir, estamos esperando una respuesta de ellos. Veremos qué implica la respuesta. La esperanza es que sea algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación”, afirmó en una rueda de prensa.

Las declaraciones de Rubio se producen cuando se cumple un mes del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos y tras las repentinas tensiones entre ambas partes de la víspera en el estrecho de Ormuz, con una serie de ataques recíprocos.

El secretario estadounidense fue preguntado sobre la guerra con la República Islámica y aseguró que “todo el mundo está de acuerdo en que es inaceptable que Irán tenga un arma nuclear”.

‘Esperamos una respuesta sobre el fin de la guerra en algún momento’

En este sentido, defendió que el presidente Donald Trump es el primero que hace algo concreto para evitar ese escenario.

Sobre la propuesta de acuerdo de Washington a Teherán Rubio expresó su confianza de que llegue a lo largo de esta jornada.

“Estamos esperando una respuesta de ellos hoy en algún momento. No hemos recibido eso todavía en la última hora, pero quizá eso llegue”, refirió.

Asimismo calificó de “muy problemático” la posibilidad de que Irán establezca algún organismo que controle el trágico en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio del petróleo y del gas mundial.

“Eso sería muy problemático. Eso sería, de hecho, inaceptable. Quiero decir, la normalización de su control de vías navegables internacionales es tanto ilegal como simplemente algo inaceptable”, avisó.

Irán captura un petrolero por ‘obstaculizar las exportaciones’

La Armada de la República Islámica de Irán anunció este viernes que capturó en el mar de Omán un petrolero que transportaba petróleo iraní por “obstaculizar las exportaciones de petróleo y los intereses de la nación iraní”.

“Las Fuerzas Navales del Ejército de la República Islámica de Irán han apresado al petrolero Ocean Koi (OCEAN KOI) que transportaba un cargamento de petróleo iraní y que intentaba aprovechar las condiciones regionales para perjudicar y perturbar las exportaciones de petróleo y los intereses de la nación iraní”, informaron las Fuerzas Armadas iraníes en un comunicado recogido por la agencia IRNA.

La agencia oficial indicó que el buque estaba siendo dirigido a las costas de Irán y no ofreció detalles de la bandera del mismo.

La web especializada en tráfico marítimo Marine Traffic indicó que el buque tiene bandera de Barbados, que navegaba hasta recientemente con el nombre Jin Li, y que ha realizado en los últimos meses numerosos trayectos entre Irán y diferentes puntos del golf Pérsico.