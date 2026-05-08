Afore Coppel: dos décadas de inclusión financiera, creciendo contigo

Cuando hablamos del Sistema de Ahorro para el Retiro en México, solemos pensar en instituciones financieras sólo preocupadas por sus resultados y conceptos, ajenas a la vida cotidiana. A lo largo de nuestros 20 años, en Afore Coppel hemos buscado cambiar la narrativa hacia una historia de proximidad, inclusión y propósito. Lo que comenzó en 2006 como una extensión del compromiso de Grupo Coppel con las familias mexicanas, hoy se consolida como una pieza fundamental del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

EL ORIGEN: CERRAR LA BRECHA

Afore Coppel nació con una misión innovadora y disruptiva: llevar los servicios financieros a la gente en un espacio de confianza, la Tienda Coppel. Cuando iniciamos operaciones, el SAR ya tenía casi una década de existencia, pero aún era lejano para millones de trabajadores. Mientras otras administradoras se concentraban en segmentos de mayores ingresos, nosotros, a través de nuestro ADN de inclusión, enfocamos nuestras capacidades en ampliar el acceso al ahorro a personas que anteriormente no habían sido atendidas o que se incorporaban por primera vez al empleo formal.

Nuestra ventaja competitiva fue clara desde el primer día: ubicación y horario. Al operar dentro de las tiendas Coppel, ofrecimos atención de lunes a domingo, rompiendo la barrera de los horarios rígidos y permitiendo que el trabajador pudiera gestionar su futuro sin perder un día de labores. La Afore dejó de ser una institución con procesos burocráticos para convertirse en un espacio que pone al trabajador al centro.

EVOLUCIÓN Y ADAPTACIÓN

En estas dos décadas no solo crecimos en número de clientes. También fortalecimos nuestras capacidades y ampliamos nuestro alcance. Esta evolución responde a tres ejes claros.

Primero, la transformación digital. Transitamos de trámites en ventanilla a un modelo de atención omnicanal. Hoy integramos módulos presenciales, algunos de ellos autoservicio, call center y plataformas digitales. Esto permite que jóvenes y adultos gestionen su ahorro de forma directa desde el celular.

Segundo, portafolio de inversión. Evolucionamos de un portafolio concentrado en renta fija a una estrategia diversificada. Incorporamos renta variable y activos alternativos. Integramos criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza. Nos alineamos con la Taxonomía Sostenible de México. Apostar por el largo plazo implica contribuir a un país más resiliente y con crecimiento económico.

Tercero, la educación financiera. Desde el inicio entendimos que administrar recursos no es suficiente. Es indispensable acompañar al trabajador durante todos los años que es nuestro cliente hasta el momento de su retiro en un proceso de aprendizaje continuo, poniendo a su alcance herramientas que le permitan entender mejor sus oportunidades y las acciones que están en sus manos para mejorar su retiro.

LOGROS DESTACADOS: MÁS QUE NÚMEROS

A 20 años de nuestra fundación, los resultados reflejan consistencia y confianza. Somos la Afore con el mayor número de cuentas administradas. Atendemos a casi 13 millones de trabajadores, más del 17% del sistema. Esta posición confirma la confianza de la base de la pirámide laboral en México.

Administramos más de 629,000 mil millones de pesos. Lo hacemos con disciplina de inversión y una gestión prudente de riesgos. Nuestro objetivo es claro: proteger el poder adquisitivo del ahorro, incluso en entornos de volatilidad.

Impulsamos la inclusión con perspectiva de género. Casi la mitad de nuestros clientes son mujeres. Muchas son jefas de hogar. Para ellas, un ahorro sólido puede definir su proyecto de vida.

Detrás de estos resultados hay más de 2,500 colaboradores. Un equipo que ejecuta esta visión todos los días. Nos respalda una cultura de Diversidad, Equidad e Inclusión. Esto asegura decisiones éticas y entornos de trabajo más justos.

MIRANDO HACIA ADELANTE

Sabemos que hay grandes desafíos todavía por venir: el envejecimiento de la población, la mayor movilidad laboral y la necesidad de incrementar el ahorro voluntario serán temas centrales para el sistema en su conjunto. Sin embargo, los aprendizajes adquiridos a lo largo de estos 20 años nos dan la resiliencia y propósito necesarios para superar estos retos venideros, saliendo fortalecidos en cada etapa.

Así, celebramos estos 20 años con la misma convicción del primer día: el ahorro para el retiro no debe ser un privilegio de pocos, sino un derecho accesible para todas las familias mexicanas.

Y en Afore Coppel tenemos claro que esa preferencia y confianza que nos hacen hoy la Afore líder en clientes, representa una base firme para lo que viene, que es ser el líder indiscutible y la referencia en el sector.