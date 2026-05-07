‘Juntos hasta la victoria’: Verde confirma que irá con Morena y el PT en la elección de 2027 en Guerrero

El senador y coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara Alta, Manuel Velasco Coello, confirmó que su partido competirá en alianza con Morena y el Partido del Trabajo (PT) en las elecciones de 2027 en Guerrero.

Acompañado del senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, Velasco aseguró que la coalición entre las tres fuerzas políticas se mantendrá en la entidad y lanzó un mensaje de unidad rumbo a los próximos comicios.

“Juntos hasta la victoria”, expresó el legislador del Verde al salir de la reunión que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum con legisladores aliados en Palacio Nacional.

Esta decisión pone fin a la incertidumbre que persistía desde hace unos meses, en medio de las negociaciones entre Morena y sus aliados para conservar la coalición electoral, luego de que el PVEM advirtiera de la posibilidad de competir por separado en algunas entidades.

Félix Salgado reconoce impedimento para buscar la gubernatura de Guerrero

En marzo pasado, Félix Salgado Macedonio reconoció que enfrenta un impedimento político para competir por la gubernatura de Guerrero en 2027 debido al vínculo familiar que tiene con la actual mandataria estatal, su hija Evelyn Salgado.

El senador respaldó las reglas internas de Morena contra el nepotismo y la no reelección, y admitió que los lineamientos partidistas podrían cerrarle el paso a una eventual candidatura. “Tengo un impedimento porque mi hija es gobernadora”, declaró durante una transmisión en redes sociales.

Aunque la reforma constitucional sobre nepotismo entraría formalmente en vigor hasta 2030, Morena ha planteado aplicarla desde el proceso interno de 2027, lo que modificaría el panorama para varios aspirantes en el país.

Abelina López se apunta para la contienda de 2027

Mientras tanto, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, confirmó recientemente que buscará participar en el proceso interno de Morena para competir por la candidatura a la gubernatura de Guerrero en 2027.

La morenista aseguró que esperará los tiempos de la convocatoria partidista y afirmó sentirse fuerte políticamente rumbo a la contienda estatal.

“Yo digo que en el camino de la democracia cabemos todos, es el pueblo el que elige (...) Vamos a esperar el tiempo, lo que marca la ley, solo digo que Abelina va”, dijo la presidenta municipal al ser cuestionada sobre sus aspiraciones rumbo a 2027.

El destape de Abelina López se suma a la disputa interna que comienza a perfilarse en Morena por la sucesión en Guerrero, en un escenario marcado por las nuevas reglas partidistas y por la intención de la coalición oficialista de mantener la unidad electoral rumbo a los próximos comicios.