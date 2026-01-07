Lujo le saldrá caro: Fiscalía anticorrupción investiga a Abelina López por collar de alto valor

Se prevé la comparecencia de la alcaldesa para que rinda su declaración en torno a la procedencia del objeto. (Foto: X Abelina López)

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación en contra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por el presunto delito de cohecho, derivado de la posesión y exhibición pública de un collar de alto valor económico qué ronda los 227,000 pesos, cuya procedencia será el motivo de esta indagatoria.

De acuerdo con información confirmada por el abogado promovente de esta denuncia, la investigación se centra en un collar de una marca de lujo internacional (Van Cleef & Arpels) cuyo valor comercial ha sido estimado en alrededor de 227 mil pesos.

¿Qué dice la ley sobre regalos a funcionarios?

El uso de esta pieza generó cuestionamientos públicos debido a que la legislación vigente prohíbe a los servidores públicos recibir obsequios, dádivas o beneficios que puedan estar vinculados con el ejercicio de sus funciones.

La apertura de la carpeta de investigación fue confirmada por el abogado promovente Ramiro Solorio Almazán, excandidato a la alcaldía de Acapulco, quien presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción.

Solorio Almazán señaló que su intervención se sustenta en la necesidad de que se esclarezca si la aceptación de dicho objeto constituye una ventaja indebida asociada al cargo que desempeña la presidenta municipal.

Fuentes oficiales indicaron que, como parte de las diligencias iniciales, la Fiscalía ha solicitado documentación a diversas instancias, entre ellas al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con el propósito de integrar el expediente y acreditar la calidad de servidora pública de la investigada al momento de los hechos.

Asimismo, informaron que se prevé la comparecencia de la alcaldesa para que rinda su declaración en torno a la procedencia del objeto y las circunstancias en las que lo recibió.

En declaraciones previas, la presidenta municipal, Abelina López, afirmó que el collar le fue obsequiado por personas a quienes identificó como simpatizantes, versión que será analizada dentro del marco legal correspondiente.

Especialistas en derecho administrativo y penal han señalado que, conforme al Código Penal del Estado de Guerrero, el delito de cohecho puede configurarse cuando un servidor público recibe bienes o beneficios de valor relevante, independientemente de que exista o no una contraprestación comprobada, si el obsequio guarda relación con su función pública.

El delito de cohecho contempla sanciones que pueden incluir penas de hasta 16 años de prisión, multas económicas, inhabilitación para ejercer cargos públicos y la obligación de reparar el daño, en caso de acreditarse la responsabilidad penal.