‘¿Crees que cuesta barato?’: Abelina López reclama a una ciudadana que exige reparación de un socavón

Una más de Abelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco, quien ha sido exhibida en un video en redes sociales en el que la alcaldesa le responde molesta a una ciudadana, quien le solicita atender y reparar un socavón en la colonia Ciudad Renacimiento.

“¿Crees que cuesta barato?”, fue la frase con la que la alcaldesa respondió a la ciudadana que, en el video, la confronta pacíficamente para pedir atención al problema que afecta las vialidades y la seguridad de las familias de esa zona suburbana del puerto.

El material audiovisual, de menos de un minuto de duración, fue compartido a través de distintos perfiles en Facebook y grupos de mensajería como WhatsApp, generando una ola de críticas hacia la actitud de la primera autoridad municipal.

En la grabación se observa que habitantes del lugar exigen solución a un socavón que ha ido creciendo con el paso del tiempo, sin que hasta el momento se hayan realizado obras para su reparación.

Durante el intercambio, las ciudadanas manifiestan su inconformidad ante la respuesta de la alcaldesa:

“No es para que se ponga así, presidenta. Necesitamos solución, no que llegue enojada. Si no va a ayudar, regrésese a su casa. ¿A qué viene si no viene de buenos modos?”, se escucha decir a una de las mujeres presentes.

Este incidente ocurre a menos de 24 horas de que diera inicio un periodo de disculpas públicas a las que fue sometido el administrador de una página de Facebook denominada ‘Acapulco Trends’, tras una denuncia relacionada con supuesta violencia política en razón de género interpuesta por la primera edil, calificada a nivel nacional como una medida de censura legal en su contra.

Sin embargo, el tono de su más reciente aparición pública ha reavivado el debate sobre la insensibilidad de un gobierno municipal de extracción morenista y su ríspida relación con la ciudadanía.

Entre los perfiles que han compartido el video destaca el del excandidato a la alcaldía, Ramiro Solorio Almazán, quien calificó de “prepotente” la actitud de López Rodríguez y cuestionó si es correcto que una presidenta municipal responda de esa forma a quienes demandan atención a problemas básicos.

Hasta el momento, no hay postura oficial del gobierno municipal sobre este nuevo episodio, mientras que el socavón en la colonia Ciudad Renacimiento continúa sin ser reparado, al igual que en todas las colonias populares de Acapulco y principales vías de comunicación locales, que permanecen en un abandono casi total por parte del gobierno que encabeza la morenista.