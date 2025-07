Interesante, ¿no? ‘Chicharito’ ofrece disculpas por discriminación: ‘Nunca fue mi intención herir’

Luego de la polémica, que incluyó un ‘regaño’ de la presidenta Claudia Sheinbuam, Javier ‘Chicharito’ Hernández ofreció una disculpa pública luego de que sus declaraciones en redes sociales desataron un amplio debate sobre género, roles tradicionales y responsabilidad social en el deporte mexicano.

Las expresiones del delantero de las Chivas Rayadas de Guadalajara fueron señaladas por promover estereotipos sexistas, lo que generó una multa impuesta a ‘Chicharito por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), críticas de la Secretaría de las Mujeres y hasta una mención en la conferencia de prensa de la presidenta de México.

En este contexto, el futbolista emitió un comunicado donde se comprometió a reflexionar y a actuar con mayor responsabilidad.

¿Qué dijo ‘Chicharito’ Hernández?

Hernández recurrió a sus historias de Instagram para emitir un mensaje de disculpa: “Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir”.

El jugador señaló que reflexionará al respecto: “Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados”.

En su mensaje, ‘Chicharito’ reconoció que trabajará en mejorar: “Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mi mismo, desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por todos ustedes”.

'Chicharito' se disculpó tras polémica sobre comentarios de género. (Foto: Instagram @ch14_).

¿Qué provocó la polémica de Chicharito?

La controversia se originó tras una serie de videos publicados por Javier Hernández en sus redes sociales, donde abordó temas de masculinidad y roles de género. Entre otras afirmaciones, el delantero aseguró que “muchas mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad”, y apuntó que labores como limpiar el hogar no representan una opresión patriarcal.

Estas expresiones fueron calificadas como violencia mediática por la Federación Mexicana de Futbol, que emitió un comunicado en conjunto con la Liga MX y Liga MX Femenil para informar sobre el inicio de una investigación formal. El organismo impuso una multa económica y un apercibimiento al jugador, advirtiendo que podrían tomarse sanciones más severas en caso de reincidencia.

Las respuestas a los videos y la posterior disculpa de Hernández no se hicieron esperar. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró en su conferencia matutina:“Es muy buen futbolista, pero respecto a su opinión sobre las mujeres, tiene mucho que aprender. Las mujeres podemos ser lo que queramos, y es una relación de igualdad”.

En tanto, la Secretaría de las Mujeres calificó sus declaraciones como “discursos sexistas, machistas y misóginos”, mientras que activistas y figuras públicas, como Marion Reimers, exigieron una postura más activa por parte de los clubes y las federaciones deportivas. El Club Guadalajara también emitió un posicionamiento, señalando que se tomarían medidas conforme a su reglamento interno.