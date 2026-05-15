¿Corea del Sur creará su ‘Pensión del Bienestar? Propone pago a ciudadanos con ganancias de la IA

La propuesta de un 'dividendo ciudadano' con las ganancias de la IA provocó fuertes caídas en la Bolsa de Valores de Corea del Sur.

Un funcionario de Corea del Sur puso sobre la mesa crear una ‘pensión’ a los ciudadanos con el exceso de recaudación tributaria derivado de las ganancias vinculadas a la Inteligencia Artificial, lo que pone de relieve la presión para redistribuir las utilidades de un auge que ha enriquecido a fabricantes de chips como Samsung y SK Hynix.

Los comentarios realizados por el jefe de políticas presidenciales, Kim Yong-beom, planteó cómo Corea del Sur podría utilizar el “exceso de ingresos fiscales” generado por el boom de la IA.

Un funcionario de la oficina presidencial declaró a Bloomberg News que los comentarios de Kim representaban una opinión personal y no formaban parte de discusiones formales.

El episodio es el ejemplo más reciente de políticos que alertan sobre cómo la irrupción de la IA corre el riesgo de ampliar la brecha entre ricos y pobres. En Corea del Sur, esa preocupación se ha reflejado en llamados públicos para que los líderes de la industria compartan una mayor parte de los beneficios del despliegue global de infraestructura de IA. Si bien las ideas de Kim son preliminares, su implementación marcaría uno de los primeros esfuerzos gubernamentales coordinados para compartir las ganancias de este auge.

“Los frutos de la era de la infraestructura de inteligencia artificial no son resultado únicamente de determinadas empresas”, escribió Kim en la publicación de Facebook, al proponer que “parte de esos frutos debería regresar a todos los ciudadanos”, en lo que denominó provisionalmente un “Dividendo Ciudadano”.

Bloomberg News contactó a Kim para preguntarle si estaba sugiriendo implementar un nuevo impuesto extraordinario sobre las ganancias corporativas. “Eso no es lo que plantea la publicación”, respondió por mensaje de texto.

Se prevé que Samsung registre 220 mil millones de dólares en ganancias operativas este año, lo que la situaría por delante de Apple y Alphabet y solo por detrás de Nvidia entre las empresas más rentables del mundo. SK Hynix no se queda atrás, con una proyección de 239 billones de wones en ganancias en 2026.

Las economías asiáticas buscan dar una señal de que son dueñas del auge de la IA, declaró a Bloomberg Television Christy Tan, estratega senior de inversiones del Franklin Templeton Institute. “Ese concepto consiste esencialmente en redistribuir los beneficios de la IA y los avances a los ciudadanos”.

Propuesta de ‘Dividendo Ciudadano’ altera a Bolsa de Valores en Corea del Sur

Aunque Kim luego puntualizó que no se refería específicamente a un impuesto sobre ganancias corporativas extraordinarias, los principales beneficiarios globales del auge de la IA siguen preocupados por la presión para compartir una mayor parte de sus ganancias.

“Lo que el funcionario coreano propone ahora proviene de ingresos fiscales excedentes, por lo que los contribuyentes podrían mostrarse cautelosos sobre si serán ellos quienes terminen pagando la cuenta, en lugar del gobierno”, señaló Tan.

El tamaño de cualquier posible dividendo y otros detalles sobre cómo podrían implementarse las propuestas de Kim no quedaron claros de inmediato. Aun así, los inversionistas reaccionaron.

En el tiempo que suele durar un partido de futbol, el índice Kospi de la Bolsa de Valores de Corea del Sur perdió más de 300 mil millones de dólares en valor. Su brusca reversión —y posterior recuperación— muestra lo nervioso que se ha vuelto el mercado tras un rally que ha impulsado al índice de referencia casi 86 por ciento en lo que va del año.

“Después de un alza de alrededor de 80 por ciento este año, el mercado se volvió sensible a cualquier noticia que pueda generar nerviosismo entre los inversionistas”, destacó Kim Dojoon, director de inversiones de Zian Investment Management. “La publicación del jefe de políticas Kim fue fácil de malinterpretar en un momento así”.