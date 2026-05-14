Cambio en el gabinete de Sheinbaum: Víctor Rodríguez deja Pemex; Juan Carlos Carpio toma su lugar

Víctor Rodríguez deja la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex), así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, quien mencionó que en su lugar entrará Juan Carlos Carpio, hasta hoy director de finanzas de la petrolera.

A través de un video desde Palacio Nacional, la mandataria confirmó su salida este jueves 14 de mayo, y explicó que el movimiento se debe a un acuerdo que tenían, en el que Víctor Rodríguez estaría al frente de Pemex durante año y medio.

Con su salida y la entrada de Carpio, el equipo actual de Pemex se mantiene, agregó Sheinbaum, a la espera de que el Consejo de Administración de la empresa del Estado ratifique el movimiento.

Sheinbaum agregó que conoce a Víctor Rodríguez desde la universidad, y que cuando ganó la Presidencia en 2024 le pidió ayuda en Pemex, a lo que Rodríguez Padilla aceptó bajo la condición de regresar a la academia.

Pasado este periodo, Víctor Rodríguez fue quien pidió salir de la dirección de Pemex, a lo que Sheinbaum le pidió que siguiera apoyando con un nuevo cargo.

¿Qué sigue para Víctor Rodríguez tras dejar la dirección de Pemex?

Tras el anuncio de Sheinbaum, Víctor Rodríguez encabezará el Instituto de Electricidad y Energías Limpias.

Rodríguez leyó una carta en la que declaró que “ha sido un honor servir al pueblo de México desde la dirección general de Pemex”.

Destacó la desaparición de empresas subsidiarias y la instauración de un régimen fiscal aligerado para que Pemex sea más eficiente.

Actualmente continúa el proceso de reconfiguración de las filiales para simplificar la estructura y fortalecer la capacidad operativa, y a lo largo de la administración de Víctor Rodríguez, “Pemex ha sido pilar fundamental en el suministro de combustibles, petroquímicos y fertilizantes”.

Incluso reconoció a Juan Carlos Carpio como uno de los responsables de la mejora financiera de Pemex, así como el trabajo conjunto con Luz Elena González para alcanzar sus objetivos y reducir la deuda financiera, que actualmente es de unos 75 mil millones de dólares.

Respecto a los logros operativos en Pemex, Víctor Rodríguez destacó el crecimiento en la producción de hidrocarburos líquidos, además del proceso de crudo en refinerías y la producción de gasolina, diésel y turbosina, y el aumento de la producción de fertilizantes.

La refinería de Dos Bocas ha funcionado a su capacidad programada, con más de 230 mil barriles de petróleo procesados por día.

Finalmente, declaró que estos avances fueron posibles con la ayuda del respaldo de Claudia Sheinbaum, los trabajadores de Pemex y la coordinación institucional.

“Me retiro con la satisfacción de haber servido con honestidad, compromiso y absoluta lealtad a México y al movimiento de transformación que encabeza. Le agradezco profundamente la confianza depositada en mi persona y reitero mi disposición permanente para seguir construyendo, desde cualquier espacio en el que usted considere conveniente, al desarrollo nacional”, escribió.

Juan Carlos Carpio toma la dirección de Pemex: ¿Quién es?

Sheinbaum presentó a Juan Carlos Carpio como nuevo director de Pemex, quien asumirá el cargo luego de ser director de finanzas.

Carpio trabajó con Sheinbaum cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México y con Luz Elena González, cuando fue secretaria de Finanzas.

El funcionario fue parte del equipo de Luz Elena González, y durante años se dedicó al tema de la deuda en la Ciudad de México, entre otras cosas.

“Es un hombre honesto, y lleva más de un año trabajando en Pemex. Conoce todos los proyectos, entonces decidí nombrarlo director”, explicó Sheinbaum.

Como respuesta, Juan Carlos Carpio agradeció la confianza y dijo que como director de Pemex reitera su compromiso con la 4T y los trabajadores de la petrolera.

“Le garantizo que nuestras actividades estarán enfocadas 100 por ciento a fortalecer a la empresa y a la consolidación de la soberanía energética del país. Las siguientes actividades serán en campo, vamos a salir de inmediato a trabajar con las y los trabajadores de la empresa”, dijo a Sheinbaum.

También agradeció a Víctor Rodríguez por la confianza, y le pidió que tenga la confianza de que los trabajos en beneficio de México continuarán.

Finalmente, Luz Elena González reconoció a Rodríguez por los resultados, y deseó la mejor de las suertes a Carpio.