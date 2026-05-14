Modernización y mejora de la relación bilateral: Buscan México y Corea marco formal de comercio

El acercamiento ocurre en un momento en que el gobierno federal busca fortalecer su estrategia industrial. (Foto: Shutterstock)

México y Corea del Sur acordaron avanzar hacia un marco formal de comercio e inversión, en medio de la revisión del T-MEC y de un entorno global marcado por tensiones arancelarias y reconfiguración de cadenas productivas, lo que abre la puerta a una mayor integración tecnológica e industrial entre ambos países.

De acuerdo con la Declaración Ministerial Conjunta firmada el 12 de mayo en Ciudad de México, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el ministro de Comercio de Corea, Yeo Han-koo, acordaron establecer un Diálogo Estratégico entre ministros y un grupo de trabajo enfocado en la modernización y mejora de la relación comercial bilateral.

“Al reconocer la importancia de establecer un marco formal de comercio e inversión para elevar el nivel de la cooperación económica bilateral entre ambos países, acordaron establecer un Diálogo Estratégico entre Ministros”, señala el documento conjunto.

El acercamiento ocurre en un momento en que el gobierno federal busca fortalecer su estrategia industrial y reducir riesgos comerciales en medio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

México y Corea realizarán consultas

Ambos gobiernos también acordaron mantener consultas cercanas para reducir afectaciones derivadas del reciente incremento arancelario aplicado por México y evitar disrupciones en comercio e inversión.

Además, intercambiaron puntos de vista sobre la revisión conjunta del T-MEC y sus implicaciones para las empresas establecidas en la región, particularmente las compañías coreanas con operaciones manufactureras en territorio mexicano.

“Se acordó fortalecer las consultas para asegurar que estos intereses sean reflejados durante el proceso de revisión del T-MEC”, detalló la declaración ministerial.

Para Pedro Canabal, socio de Baker Tilly México y miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, señaló que el acercamiento con Corea representa un movimiento estratégico para reforzar las cadenas productivas regionales vinculadas al T-MEC.

“Corea puede ser un socio clave para que México fortalezca cadenas productivas vinculadas al T-MEC, especialmente donde se requiere más tecnología, inversión y contenido regional”, afirmó.

El especialista consideró que el escenario comercial global está configurando cuatro grandes ejes para México: preservar la integración de América del Norte mediante el T-MEC; diversificar exportaciones hacia Europa con la modernización del TLCUEM; limitar distorsiones derivadas de importaciones provenientes de países sin tratado comercial; y ahora incorporar a Corea como socio estratégico en tecnología, inversión y proveeduría industrial.

“Para los empresarios mexicanos esto abre una oportunidad muy concreta, que es buscar alianzas con empresas coreanas, integrarse a cadenas de manufactura avanzada y fortalecer contenido regional para T-MEC”, sostuvo.

Canabal añadió que México comienza a utilizar el comercio exterior como una herramienta de política industrial, en un contexto donde reglas de origen, aranceles e inversión estarán cada vez más interconectados.