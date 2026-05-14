¿Trump apostó por grandes empresas de EU? Compró acciones millonarias de Nvidia, Microsoft y Boeing

Los directivos de los gigantes empresariales que acompañan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su visita a China. (Foto: EFE)

Las más recientes declaraciones financieras del presidente Donald Trump muestran que realizó una serie de compras de acciones y bonos de importantes compañías estadounidenses durante el primer trimestre del año, por montos que suman decenas de millones de dólares e incluso podrían ser más.

Las transacciones, detalladas en un par de documentos presentados ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos y que en conjunto superan las 100 páginas, enumeran compras y ventas en rangos amplios.

¿Qué se sabe sobre las acciones que compró Trump?

Durante el primer trimestre, el presidente compró hasta 5 millones de dólares en empresas como Nvidia Corp., Oracle Corp., Microsoft Corp., Boeing Co. y Costco Wholesale Corp., según los documentos publicados el jueves.

No está claro cuántas de las operaciones corresponden a acciones. A diferencia de los reportes de transacciones que presentan los miembros del Congreso, Trump no está obligado a especificar la clase de activo que negocia.

Las mayores ventas ocurrieron el 10 de febrero, cuando Trump se deshizo de participaciones en tres firmas tecnológicas: Microsoft, Meta Platforms Inc. y Amazon.com Inc., por montos de entre 5 y 25 millones de dólares. También vendió una participación en un ETF de Vanguard en enero con un valor de al menos 5 millones de dólares.

A diferencia de sus predecesores, Trump no se desprendió de sus activos ni los colocó en un fideicomiso ciego administrado por un supervisor independiente. Su amplio imperio empresarial es manejado por dos de sus hijos y opera en varias áreas que se cruzan con la política presidencial.

Trump viajó con empresarios a cumbre en China

Los directivos de los gigantes empresariales que acompañan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su visita a China, estuvieron presentes este jueves en la cumbre que mantuvieron en Beijing el líder republicano y su homólogo chino, Xi Jinping, algo inusual en este tipo de diálogos bilaterales.

En imágenes difundidas por la televisión estatal china CCTV, puede verse al grupo de empresarios, entre los que figuran los consejeros delegados de Nvidia, Jensen Huang; Apple, Tim Cook, y Tesla, Elon Musk, acceder al salón del Gran Palacio del Pueblo, donde estaban reunidas las delegaciones de EE.UU. y China encabezadas por los mandatarios de ambos países.