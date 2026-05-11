Trump va ‘armado hasta los dientes’ a China: ¿A qué empresarios invitó a su reunión con Xi Jinping?

Elon Musk y Tim Cook encabezan la lista de invitados de Donald Trump a su gira por China para reunirse con Xi Jinping.

La reunión de Donald Trump y Xi Jinping contará con puro ‘peso pesado’ de los negocios, de acuerdo con la lista de invitados de la Casa Blanca.

Entre los invitados al encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y China aparecen nombres como: Elon Musk, dueño de Tesla; Kelly Ortberg, de Boeing, y Tim Cook, quien anunció que dejará el puesto como CEO de Apple.

Musk y Cook encabezan la lista de ejecutivos que acompañarán al presidente Donald Trump en su viaje a China esta semana, según un funcionario.

Lista de invitados al viaje de Trump a China

Funcionarios con conocimiento de las invitaciones dieron a conocer la lista de invitados al encuentro entre Trump y Xi Jinping.

La delegación está integrada principalmente por representantes de grandes firmas financieras, tecnológicas, aeroespaciales y agrícolas.

Otros nombres que aparecen en la lista de invitados son:

David Solomon, de Goldman Sachs,

Stephen Schwarzman, de Blackstone,

Larry Fink, de BlackRock,

Jane Fraser, de Citigroup,

Dina Powell McCormick, de Meta Platforms.

Larry Culp, de General Electric,

Brian Sikes, de Cargill

Sanjay Mehrotra, de Micron Technology,

Cristiano Amon, de Qualcomm,

Ryan McInerney, de Visa,

Michael Miebach, de Mastercard,

Jacob Thaysen, de Illumina, y

Jim Anderson, de Coherent.

Chuck Robbins, de Cisco Systems, aparecía en la lista de la Casa Blanca, pero posteriormente un portavoz de la empresa dijo que no podría aceptar la invitación debido a la próxima publicación de resultados financieros.

¿Quién es el gran ausente de la delegación de Trump para el viaje a China?

La lista revelada hasta este 11 de mayo no incluye a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo y fabricante de los chips avanzados que impulsan el auge global de la inteligencia artificial.

Su exclusión representa un posible revés para Nvidia en su intento por exportar procesadores de IA a China, un mercado que Huang ha dicho podría alcanzar ventas por 50 mil millones de dólares.

¿Por qué Trump invitó a Elon Musk a China?

La inclusión del dueño de Tesla es la señal más reciente de que la relación entre Elon Musk y Donald Trump se ha recompuesto.

Musk encabezó el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), esfuerzo de la administración Trump para reducir el tamaño del gobierno federal, pero ambos protagonizaron una ruptura amarga que culminó con la salida del empresario. Desde entonces, los dos han limado asperezas.

¿Qué sabemos de la reunión de Trump con Xi Jinping?

Trump afirmó que hablará con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la venta de armas estadounidenses a Taiwán.

“Voy a tener esa discusión con el presidente Xi. Al presidente Xi le gustaría que no lo hagamos (vender armas a Taiwán), y tendré esa discusión”, respondió el líder estadounidense al ser preguntado por la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El presidente de EU subrayó que tiene “una gran relación” con Xi, con quien dijo que está haciendo “muchos negocios”. “Yo le tengo mucho respeto, y espero que él también me respete. No respetó a nuestro gobierno anterior, el de Joe Biden”, expresó.

China considera a Taiwán como una provincia rebelde y una “parte inalienable” del territorio chino, por lo que no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, algo que el Gobierno taiwanés condena de manera contundente.

¿Cuándo inicia el viaje de Trump a China?

Trump llegará a Pekín el miércoles para dos días de reuniones con Xi, una esperada visita que fue pospuesta por la guerra contra Irán.

La de esta semana es la segunda cumbre que los líderes de las dos superpotencias mantienen desde el inicio del segundo mandato del republicano, tras la que celebraron el año pasado en Corea del Sur.

Con información de Bloomberg y EFE.