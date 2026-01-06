Jensen Huang, CEO de Nvidia, dice estar ‘perfectamente de acuerdo’ con el impuesto a los multimillonarios

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, la novena persona más rica del mundo y jefe de la empresa más valiosa, dijo que no le preocupa el impuesto a los multimillonarios que se está considerando en su estado natal de California.

“Debo decirles que ni siquiera lo he pensado”, dijo Jensen Huang el martes cuando le preguntaron sobre el impuesto propuesto en Bloomberg Television. “Decidimos vivir en Silicon Valley, y cualquier impuesto que supongo que quieran aplicar, que así sea. Me parece perfecto”.

Según una iniciativa electoral estatal, los multimillonarios se enfrentarían a un impuesto único del 5 por ciento para cubrir la escasez de fondos para la atención médica, la asistencia alimentaria y la educación.

La propuesta, que aún necesita reunir suficientes firmas para aparecer en la boleta electoral de noviembre de 2026, se aplicaría a las personas que residieran en el estado a partir del 1 de enero.

Huang podría enfrentarse a una de las mayores facturas fiscales si se aprueba la medida. Actualmente posee una fortuna de 155 mil 800 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Con base en su patrimonio neto actual, Huang podría tener que asumir una factura de más de 7 mil millones de dólares tras la propuesta de un impuesto del 5 por ciento sobre el patrimonio neto.

Nvidia, empresa dominante en Silicon Valley

Nvidia se convirtió en una empresa dominante en Silicon Valley al fabricar los chips que desarrollan y ejecutan modelos de inteligencia artificial. La empresa, fundada en un restaurante Denny’s de San José, California, en 1993, actualmente tiene su sede en la cercana Santa Clara.

Aunque Huang planea permanecer en el estado, otros multimillonarios ya habían tomado medidas para irse antes de la fecha límite de residencia del 1 de enero.

En Nochevieja, Peter Thiel anunció la apertura de una oficina de Thiel Capital en Miami al trasladar su residencia a Florida. El capitalista de riesgo y actual zar de la inteligencia artificial, David Sacks, también anunció su partida de California a Austin.

En la entrevista, Huang afirmó que Nvidia se encuentra en Silicon Valley porque allí se encuentra la cantera de talento. Si bien muchas de las figuras más destacadas del sector tecnológico se preocupan por el posible impuesto, el director ejecutivo afirmó que él no es uno de ellos.

“Esta persona no”, dijo. “Esta persona está intentando construir el futuro de la IA”.