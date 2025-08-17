¿Quieres ser millonario? Trabaja en Nvidia: 80% de los empleados de Jensen Huang son ricos

Nvidia tiene una prestación para sus trabajadores que ha ayudado a volverlos millonarios.

¿Quieres cambiar de ‘chamba’? En Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, no solo pagan cientos de miles de dólares al año a sus trabajadores, sino que les dan un beneficio ‘secreto’: convertir a la mayoría en millonarios.

La empresa tecnológica aprovechó el auge de la inteligencia artificial y, en un par de años, pasó de valer menos de un billón de dólares a 4.39 billones de dólares, que la coloca por encima de Microsoft o Apple.

Esto no es casualidad. Desde 2006, Nvidia, comandada por Jensen Huang, apostó por la IA, además de los procesadores de gráficos para videojuegos y logró que sus chips sean considerados como los más adecuados para la inteligencia artficial, según un reporte de BBC.

Además del crecimiento en el mercado, Nvidia ha tenido un ‘sigiloso’ desarrollo interno a través de inversiones millonarias no solo en tecnología, sino en investigación y ayuda a sus trabajadores.

Este punto es clave en un momento en el que el mercado de la IA es similar al del futbol. Empresas como Meta pagan contratos millonarios para contar con investigadores de inteligencia artificial y ganar terreno en el sector.

Ante las preocupaciones por las compensaciones económicas “excesivas”, Jensen Huang aseguró que aunque Nvidia no ofrece esos contratos sus trabajadores no se deben sentir “tristes”. “En primer lugar, he creado a más multimillonarios en mi equipo directivo que cualquier otro ejecutivo del mundo. Les va de maravilla... No se sientan tristes”, presumió.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, dijo que ha vuelto millonarios a muchos de sus trabajadores. (Bloomberg)

80 por ciento de los empleados de Nvidia son millonarios

A inicios de agosto se reveló que entre 76 y 80 por ciento de los trabajadores de Nvidia son millonarios.

Esto no se queda ahí. Los reportes apuntan a que cerca de 21 mil trabajadores, la mitad de la empresa, tienen un patrimonio de al menos 25 millones de dólares.

Los datos tienen como sustento una encuesta interna realizada a unos 3 mil trabajadores de Nvidia en junio pasado.

Nvidia tiene corporativos en diferentes países, así como cientos de vacantes en home office. (Bloomberg)

¿Cuál es el secreto para que los empleados de Nvidia sean millonarios?

Nvidia cuenta con un plan de compra de acciones para trabajadores, quienes pueden acceder a ellas con un descuento del 15 por ciento.

¿Cómo funciona? Si eres empleado de Nvidia y ya cumpliste un mes en la empresa, te puedes inscribir a su Plan de Compra de Acciones para Empleados (ESPP, por sus siglas en inglés).

Una vez dentro, los trabajadores pueden destinar del 1 al 25 por ciento de su salario a la compra de acciones, con un límite de 25 mil dólares al año. Toma en cuenta que una acción de Nvidia se cotiza en unos 3 mil 400 pesos, es decir, 183 dólares, lo que le permitiría a los empleados acceder a unas 136 acciones como máximo por año.

Con el crecimiento de Nvidia, estas acciones compradas por trabajadores han multiplicado su valor, lo que contribuye a que su patrimonio crezca y ahora sean millonarios.

Nvidia es la empresa más valiosa del mundo. (Bloomberg)

¿Cómo trabajar en Nvidia?

¡Ahora sí prepara el CV! Si bien Nvidia no tiene oficinas corporativas en México, sí cuenta con puestos específicos para el país, así como cientos de vacantes remotas que puedes cubrir en home office.

En su portal de empleos, Nvidia cuenta con equipos destinados para IA, investigación tecnológica, hardware, autos, tarjetas gráficas, robótica, videojuegos, centros de datos, y hasta marketing.

Para acceder a su oferta de empleos sigue estos pasos:

Entra a la página web de vacantes para trabajar en Nvidia.

Selecciona la locación (ya sea México o vía remota).

Elige si quieres que el empleo sea de tiempo completo o medio tiempo.

Finalmente, elige la categoría del empleo que sea de tu interés.

La página mostrará las opciones para ti, así como los requisitos y los salarios.

Los salarios en Nvidia van de los 100 mil dólares en adelante al año.

Con información de BBC y Bazinga.