Final explicado de ‘The Boys’: ¿Quién muere en el último capítulo de la serie?

Además de Amazon Prime Video, este 20 de mayo el último episodio de ‘The Boys’ se estrenó en salas de cine. (Foto: Amazon Prime Video Press)

¡El final de The Boys ya está aquí! Horas antes de su estreno en las salas de cine de México, el último capítulo de la serie creada por Eric Kripke llegó a la plataforma en streaming Amazon Prime Video.

El octavo capítulo, titulado ‘Sangre y hueso’, no solo fue el final de la quinta temporada de The Boys, sino que puso fin por completo a la historia de ‘Los 7’ y de ‘Los Chicos’, ya que no habrá una sexta entrega.

Tal como sucede en los cómics de The Boys, el desenlace ofrece las épicas batallas sangrientas a las que ya estamos acostumbrados; sin embargo, el cierre para los personajes es muy diferente en la serie de Amazon Prime Video.

En caso de que todavía no veas el octavo episodio —que se estrenó durante la madrugada— te recomendamos hacerlo antes de seguir leyendo, ya que a partir de este momento habrá SPOILERS.

Starlight es una de las personajes principales en la serie 'The Boys'. (Foto: Prime Video)

¿Qué pasa en el final de ‘The Boys’?

El último episodio inicia con el funeral de Frenchie. Aunque Kimiko Miyashiro resistió el experimento, nadie sabe si realmente funcionó, ya que está demasiado triste y dejó de hablar una vez más, además de ignorar al grupo.

Es así que utilizan a Sister Sage para provocar la ira de Kimiko, quien finalmente la ataca y logra quitarle sus poderes, convirtiéndola en una humana común, sin la inteligencia que la caracterizaba.

Entonces, el equipo decide ir hasta donde está Homelander para acabar de una vez por todas con el súper, quien está dando un mensaje desde la Casa Blanca con motivo de la Pascua para proclamarse como el nuevo mesías.

Mientras esto ocurre, Billy Butcher y compañía ingresan al recinto por los ductos de ventilación. Para lograr el objetivo, el equipo se divide en tres: Starlight lleva a Deep hasta una playa, donde él la confronta por todo lo que ocasionó dentro de Vought.

The Bpys termina en esta quinta temporada (Foto: Cortesía Prime Video).

Finalmente, Annie lo arroja al océano; sin embargo, desde el capítulo anterior, la fauna marina le había declarado la guerra a Deep, por lo que intenta escapar sin éxito. Los animales terminan con su vida.

En la Casa Blanca, Mother’s Milk y Hughie Campbell tratan de detener a Oh Father. La pelea es más sencilla, aunque no menos sangrienta. Cuando el súper abre la boca para usar su ultrasonido, le colocan una mordaza.

Esto provoca que las ondas sonoras no salgan y queden atrapadas dentro, aumentando la presión en su cráneo hasta hacerlo explotar, poniendo fin a la vida del reverendo.

¿Quién mata a Homelander en ‘The Boys’?

La tercera pelea es la más épica y satisfactoria de todas: Butcher y Kimiko logran llegar hasta la Oficina Oval de la Casa Blanca, desde donde Homelander estaba transmitiendo su mensaje en directo.

La batalla no fue sencilla. Kimiko no logra atacar al súper y este intenta escapar en más de una ocasión; sin embargo, Ryan aparece para detener a su padre.

Entre el adolescente y Butcher sostienen a Homelander, mientras Kimiko dispara el rayo de energía nuclear hacia el súper, lo que ocasiona que todos caigan al suelo y queden inconscientes durante algunos minutos.

Butcher es el primero en despertar y buscar a Homelander, quien intenta activar sus rayos láser y volar, sin éxito. Al darse cuenta de que no tiene poderes, ruega por su vida e incluso les ofrece Vought.

William no acepta, toma una vara metálica y comienza a cobrar justicia: primero por la muerte de Frenchie y luego por todo lo sucedido con Becca. Tras golpearlo en varias ocasiones, le clava la estaca en la cabeza, asesinando a Homelander.

¿Qué pasa con Butcher al final de ‘The Boys’?

Todo parece mejorar, pues incluso Ashley es destituida de su cargo como presidenta; sin embargo, las cosas no van bien para Butcher: Ryan no accede a iniciar una nueva vida con él y Terror, su perro, muere, dejándolo completamente solo.

Además, Stan Edgar emite un comunicado en el que afirma que comenzará la reestructuración de Vought, por lo que Butcher decide ir hasta la corporación para esparcir el virus y acabar con los súper; sin embargo, Hughie lo detiene.

Homelander es uno de los principales personajes de 'The Boys'. (Foto: Prime Video/Press Room)

Tras una pelea, Hughie le dispara a Butcher, quien se arrepiente de sus malas acciones y le pide no sentirse culpable por lo ocurrido, ya que asegura que no le dejó otra opción. Finalmente, muere en brazos de su amigo.

La historia cierra con un final feliz: Leche Materna se casa; Annie y Hughie comienzan desde cero con un negocio propio y además esperan un bebé; aunque Vought planea volver, ahora está bajo el escrutinio del gobierno.