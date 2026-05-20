Trump ‘atiza’ a Cuba: EU imputa a Raúl Castro por asesinato de 3 ciudadanos estadounidenses

Más temprano, Marco Rubio ofreció una ayuda de 100 mdd a Cuba, pero para ser distribuida por la Iglesia.

El expresidente cubano Raúl Castro fue imputado por los delitos de asesinato y conspiración para matar a estadounidenses, anunció el Gobierno de Estados Unidos este miércoles 20 de mayo.

La administración de Donald Trump liga al sucesor de Fidel Castro con la destrucción de aeronaves en la que murieron cuatro integrantes de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales.

La acusación, disponible en línea, trascendió momentos antes de un evento del fiscal general interino de EU, Todd Blanche, en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo de los exiliados cubanos, quienes han pedido al presidente Donald Trump que presente la acusación y eleve la presión contra La Habana.

¿De qué acusa EU a Raúl Castro?

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó los cargos en la corte federal del Distrito del Sur de Florida.

EU señala a Raúl Castro de presuntamente ordenar, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba en 1996, el derribo de dos avionetas en las que iban tres ciudadanos cubano-estadounidenses y un cubano residente legal de EU.

En el ataque murieron Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos de EU, y Pablo Morales, residente legal.

La acusación formal también incluye a cinco militares cubanos presuntamente involucrados:

Emilio José Palacio Blanco.

José Fidel Gual Barzaga.

Raúl Simanca Cárdenas.

Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

Lorenzo Alberto Perez-Perez.

¿Qué dijo Cuba sobre el ataque a avionetas que venían de EU?

La Habana alegó que las aeronaves se encontraban en espacio aéreo cubano y que los aviadores eran “terroristas”.

No obstante, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el incidente ocurrió en aguas internacionales.

En el momento del incidente, Raúl Castro ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), lo que le situaría en la cúspide de la cadena de mando de la decisión de derribar los aviones.

La acusación contra Castro, de 94 años y hermano menor de Fidel Castro, trasciende en medio de la creciente presión de la administración del presidente Trump contra el gobierno Castrista.

Por ahora, las autoridades estadounidenses no han aclarado cómo ejecutarían una operación para capturar a Raúl Castro ni cuántos años de cárcel implicaría una máxima condena contra el exmandatario.

Trump ha impuesto un bloqueo petrolero a Cuba, elevado sus amenazas de “tomar el control” de la isla y ampliado las sanciones contra el liderazgo cubano y el conglomerado empresarial militar Gaesa.

Marco Rubio hace ofrecimiento a Cuba

Más temprano, el secretario de Estado de EU afirmó que el presidente Trump está dispuesto a liberar un paquete de ayuda humanitaria por 100 millones de dólares para la isla.

“La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país saquearon miles de millones de dólares", dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Marco Rubio también afirmó que EU se compromete con “el pueblo cubano” a enviarles alimentos y medicinas, pero pidió que este sea repartido por la Iglesia Católica “u otro grupo caritativo”.