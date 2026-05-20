Marco Rubio ofrece 100 mdd en ayuda humanitaria a cubanos... pero que sea repartida por la Iglesia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó a los “cubanos de a pie” en la isla a construir una “nueva Cuba” propuesta por el presidente Donald Trump, fuera del control de las élites militares y con una renovada relación con Washington.

“En un día como hoy, en 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables”, dijo Rubio en referencia a la crisis humanitaria y económica que enfrenta la nación, agravada por el bloqueo de crudo de Estados Unidos.

Afirmó que Estados Unidos se compromete a enviar ayuda humanitaria para el pueblo cubano por 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, bajo la condición de que sea distribuido por la Iglesia u “otro grupo caritativo de confianza”.

Rubio acusa a Gaesa, empresa fundada por Raúl Castro, de controlar Cuba

Insistió en que “la verdadera razón” por la que los cubanos “no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país saquearon miles de millones de dólares” y acusó al conglomerado empresarial militar Gaesa, fundado por el expresidente Raúl Castro, de enriquecerse mientras la población enfrenta carencias.

También advirtió que, cuando terminó el subsidio petrolero de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por Washington en enero pasado, la élite militar compró combustible para uso particular mientras pidió “sacrificios”, aunque evitó mencionar la orden de Trump para impedir la llegada de crudo a la isla.

“El presidente Trump ofrece una nueva vía de relaciones entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa, puedan ser dueños de una gasolinera, una tienda de ropa o un restaurante”, dijo Rubio al mencionar como ejemplo a Jamaica, República Dominicana y Bahamas.

Según resaltó, “actualmente lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan el país”.

El mensaje de Rubio surge en medio de nuevas presiones de Washington contra La Habana, amenazas de Trump sobre tomar el control de la isla “de una manera u otra” y sanciones contra el liderazgo cubano y Gaesa.

Además, se espera que este miércoles el Departamento de Justicia acuse formalmente a Raúl Castro, de 94 años, en un caso relacionado con el derribo de aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

El anuncio coincidiría con la conmemoración del 20 de mayo en Miami por parte del exilio cubano, que reivindica la fecha como el Día de la Independencia de la isla, aunque el Gobierno cubano no la reconoce y la considera el inicio de una república tutelada por Estados Unidos.

El jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, publicó un mensaje en video de aproximadamente cinco minutos, en coincidencia con el aniversario de la primera toma de posesión de un presidente elegido democráticamente en el país caribeño, una fecha que el Gobierno cubano no conmemora.