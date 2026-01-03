Termina la era de Nicolás Maduro: EU captura al presidente de Venezuela, anuncia Trump

El arresto de Nicolás Maduro se da después de una intensa campaña militar de EU contra objetivos de Venezuela.

Se terminó la era de Nicolás Maduro: Fuerzas Armadas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela en medio de un operativo que incluyó bombardeos en Caracas, informó el presidente Donald Trump este sábado 3 de enero.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, fueron arrestados y extraídos de Venezuela por fuerzas especiales de EU.

Donald Trump añadió que dará más detalles de la operación de arresto de Nicolás Maduro en una conferencia a las 11:00 horas en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

El Gobierno de Trump había puesto precio a la ‘cabeza’ de Nicolás Maduro con una recompensa de 50 millones de dólares a quien o quienes ayudaran con información para la captura de “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo”.

Mensaje con el que el presidente Donald Trump informó del arresto de Nicolás Maduro. (Truth Social)

Así fueron los bombardeos que Trump ordenó contra Venezuela

El arresto de Nicolás Maduro ocurrió durante un operativo que abarcó ataques contra instalaciones militares de Venezuela, incluyendo el aeropuerto de La Carlota.

Habitantes de Caracas reportaron explosiones en la madrugada de este sábado 3 de enero y el sobrevuelo de helicópteros que ahora se confirma eran de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

De acuerdo con el Gobierno de Venezuela, los bombardeos de EU no solo se limitaron a Caracas, sino que también alcanzaron los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

En la imagen, humo en el aeropuerto de La Carlota tras varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas. (Matias Delacroix/AP)

Venezuela aseguró que el operativo es un movimiento más en el plan de Estados Unidos de apoderarse de los recursos naturales del país, especialmente de las reservas de petróleo que están entre las más grandes del mundo.

“El Gobierno Bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista”, publicó.

El arresto de Nicolás Maduro culmina una campaña militar de intensa presión después de que EU acusó al mandatario venezolano de dirigir al Cártel de los Soles.

Como parte de dicha campaña militar, la CIA realizó un ataque con drones en diciembre en una “gran instalación” que, según Trump, era utilizada por cárteles de la droga venezolanos, en lo que fue la primera operación directa conocida en suelo venezolano desde que Estados Unidos inició los ataques en septiembre.

Trump había amenazado durante meses con ordenar bombardeos contra objetivos en territorio venezolano tras meses de ataques a embarcaciones acusadas de transportar drogas.

Presidentes y funcionarios de Trump reaccionan a caída de Maduro

El arresto de Nicolás Maduro fue celebrado por Christopher Landau, el ‘quitavisas’ y exembajador de EU en México. “Un nuevo amanecer para Venezuela. El tirano se ha ido”, publicó en X (antes Twitter).

Javier Milei, presidente de Argentina y uno de los partidarios más fervientes de Trump en Latinoamérica, también celebró la noticia. “LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD, CARAJO”, escribió.

Del otro ‘lado de la moneda’ estuvo Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien exigió una reunión inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA) por “la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”.

“Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados. La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela”, dijo en X.

El Ministerio de Exteriores de Rusia también condenó la “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela y abogó por el diálogo para evitar una mayor escalada en la región.

“En la situación actual es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida (a la situación) a través del diálogo”, señaló en un comunicado oficial.

Hasta las 4:00 horas de este 3 de enero, el Gobierno de Claudia Sheinbaum no ha emitido un posicionamiento sobre la captura y extradición de Nicolás Maduro. El único mensaje de las autoridades fue el de la embajada de México en Caracas que pidió a los connacionales Mantener la calma; seguir las indicaciones de las autoridades locales, y tener a la mano documentos, agua y medicamentos.

Con información de AP y EFE