Delta Force, las fuerzas especiales de EU que capturaron a Nicolás Maduro e inspiraron películas de Chuck Norris

Fuerzas especiales de EU, IMAGEN ILUSTRATIVA. USA9834. WASHINGTON (DC, EEUU), 17/10/2023.- WASHINGTON (DC, EEUU), 17/10/2023.- Fotografía cedida por el Departamento de Defensa de Estados Unidos donde se muestra un avión de combate de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación chino.

La operación militar encubierta en Venezuela ha generado tensión internacional, tras revelarse que la unidad de élite estadounidense Delta Force podría estar detrás del intento de captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. La cadena CBS afirmó que la misión llevaba el sello del Primer Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales-Delta, mejor conocido como Delta Force.

De acuerdo con la información disponible, la operación habría contado con el apoyo del Regimiento 160 de Operaciones Especiales de Aviación, unidad especializada en el despliegue aéreo de fuerzas especiales. Medios internacionales reportaron que helicópteros Apache y Chinook sobrevolaron Caracas y otras zonas atacadas, aeronaves que Delta Force utiliza de manera habitual para transporte e incursiones tácticas.

Trump declaró que la acción se realizó con “precisión milimétrica” y que los responsables del operativo construyeron una réplica exacta de la residencia en la que se habría llevado a cabo la incursión, una práctica que coincide con los métodos de entrenamiento y planeación atribuidos a esta unidad de élite.

¿Qué es Delta Force y cómo opera?

El Primer Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales-Delta, fundado en 1977, es una unidad del Ejército estadounidense inspirada en el Servicio Aéreo Especial (SAS) del Reino Unido y creada con un enfoque primordial en operaciones antiterroristas. Su sede se encuentra en Fort Bragg, desde donde coordina misiones de reconocimiento, rescate de rehenes, contraterrorismo y acciones directas de corta duración.

Tras el fracaso de su primera misión en abril de 1980, cuando intentaron rescatar a personal de la embajada estadounidense en Teherán y varios helicópteros se averiaron, se creó el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, organismo que desde entonces supervisa y coordina las operaciones de Delta Force para garantizar la interoperabilidad entre unidades especiales.

El modo de operar de Delta Force se caracteriza por el entrenamiento en tiro de alta precisión, demolición, vigilancia, espionaje y tareas de protección de alto nivel. Su enfoque principal son los llamados objetivos de alta prioridad, categoría que el Ejército de Estados Unidos ha aplicado históricamente tanto a activos estratégicos como a personas.

Aunque la mayoría de la información sobre esta unidad permanece altamente clasificada, se estima que está integrada por al menos una decena de escuadrones, con varios cientos de efectivos altamente especializados.

Las misiones de Delta Force que inspiraron a Hollywood

A lo largo de su historia, Delta Force ha participado en múltiples operaciones militares de alto impacto. Entre ellas destacan su intervención en la invasión de Granada en 1983, el apoyo a los contras en Nicaragua, la captura de Manuel Noriega en Panamá en 1990, así como operaciones en Afganistán e Irak tras los atentados del 11 de septiembre.

La unidad también estuvo involucrada en el asesinato de Abu Bakr al Bagdadi y tuvo presencia durante la batalla de Mogadiscio de 1993, donde miembros de Delta Force viajaban en los helicópteros derribados, episodio que inspiró la película Black Hawk Down.

En el ámbito cinematográfico, Delta Force es protagonista del filme The Delta Force y sus dos secuelas, protagonizadas por Chuck Norris, lo que ha contribuido a su imagen de unidad legendaria dentro y fuera del ámbito militar.