EU confirma que Trump ordenó ataques a bases militares en Venezuela

Medios de comunicación estadounidenses confirmaron que Donald Trump ordenó los ataque aéreos contra varios objetivos dentro de Venezuela, con un mayor foco en la zona costera alrededor de La Guaira, cerca del aeropuerto de Maiquetía [Fotografía. Bloomberg, @realwilldonahue/red social X]

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a CBS News.

Funcionarios estadounidenses confirmaron a CBS News que Trump ha ordenado los ataques en territorio venezolano poco después de que se escucharan explosiones y sobrevuelos cerca de Caracas en las primeras horas de la madrugada del sábado.

Fox News tambien confirmó que Trump ha ordenado los ataque aéreos contra varios objetivos dentro de Venezuela, con un mayor foco en la zona costera alrededor de La Guaira, cerca del aeropuerto de Maiquetía y en una zona que incluye posibles objetivos militares clave para el régimen de Maduro.

Otros medios estadounidense al principio solo indicaban que Washington estaba al tanto de las detonaciones, pero no confirmaban que se trataran de ataques ordenados por la Casa Blanca.

Gobierno de Venezuela califica como grave los ataques militares de EU

El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una “gravísima agresión militar” estadounidense en localidades civiles y militares de la capital, Caracas, y los estados centrales de Miranda, Aragua, La Guaira y ordenó el “despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.

“Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país”, dijo el Gobierno en un comunicado leído en la televisión estatal VTV.

La Administración de Maduro también declaró el estado “conmoción exterior” para proteger el territorio nacional y pasar “de inmediato a la lucha armada”.

Como parte de este mismo decreto anunció el despliegue militar y policial.

Este hecho constituye “una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”, añadió el Gobierno al alertar que esta “agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”.

Además, dijo que se reserva el derecho a ejercer el “legítimo” derecho a la defensa para proteger a su pueblo y su territorio, al citar el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.