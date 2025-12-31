Trump ‘asfixia’ a Maduro: EU sanciona a petroleros y empresas ligadas a Venezuela

Imagen ilustrativa. Donald Trump amplió su campaña de presión al sumar nuevas sanciones económicas contra empresas y buques vinculados a Venezuela. (Bloomberg)

La administración de Donald Trump agregó compañías petroleras y embarcaciones vinculadas con Venezuela a su lista de buques sancionados. Esta acción representa un nuevo esfuerzo del gobierno federal para ejercer presión económica sobre el régimen de Nicolás Maduro.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro añadió el miércoles a cuatro empresas vinculadas con la industria petrolera venezolana a su lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas:

Aries Global Investment LTD,

Corniola Limited,

Krape Myrtle Co LTD

Winky International Limited.

También sancionó a cuatro compañías y buques vinculados con dichas empresas: Della, Nord Star, Rosalind y Valiant.

“Estos buques, algunos de los cuales forman parte de la flota fantasma que opera en Venezuela, continúan aportando recursos financieros que impulsan el régimen narcoterrorista ilegítimo de Maduro”, declaró el Departamento del Tesoro en un comunicado.

“El régimen de Maduro depende cada vez más de una flota fantasma de buques de todo el mundo para facilitar actividades sancionables, incluida la evasión de sanciones, y para generar ingresos para sus operaciones desestabilizadoras”, precisó.

¿Cuáles fueron los últimos ‘movimientos’ militares de EU contra Venezuela?

Las sanciones representan una medida más dentro de la campaña de presión del presidente Donald Trump contra Maduro por presuntas operaciones de narcotráfico. El martes, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a 10 personas y empresas con sede en Irán y Venezuela por presunta participación en el tráfico de armas.

Estados Unidos lanzó ataques contra supuestos barcos de narcotráfico frente a las costas de Venezuela y también implementó un bloqueo de petroleros sancionados para interrumpir las exportaciones de energía del país.

Las fuerzas estadounidenses interceptaron dos portaaviones, el tercero se desvió de Venezuela y se retiró al océano Atlántico tras una persecución por fuerzas estadounidenses.

Trump confirmó el lunes que Estados Unidos también atacó una instalación en Venezuela con el objetivo de muelles de carga utilizados por presuntos barcos narcotraficantes. Esta acción marcó una escalada de la campaña militar, luego de que el presidente advirtió durante meses la posible ampliación de ataques en instalaciones venezolanas en tierra.

CNN informó que la CIA llevó a cabo un ataque con drones contra un muelle en la costa venezolana que, según autoridades estadounidenses, estaba vinculado con la banda Tren de Aragua. Según el reporte, no hubo víctimas, información citada con base en fuentes anónimas.