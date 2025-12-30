La CIA es la responsable del primer ataque dentro de Venezuela; utilizó drones y niegan víctimas mortales

Imagen ilustrativa. La CIA estaría detrás del ataque contra instalaciones portuarias en Venezuela, según reportes de medios estadounidenses. (Bloomberg)

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela. Se trata de la primera operación estadounidense conocida dentro del país, reportó este lunes el New York Times.

El ataque tuvo como objetivo un muelle que, según funcionarios estadounidenses, era utilizado por la banda transnacional Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones.

¿Ataque a puerto en Venezuela dejó alguna víctima mortal?

Fuentes bajo anonimato indicaron que no había personas en el lugar en el momento del impacto y que no se registraron víctimas mortales.

El presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos fue responsable del ataque, aunque se negó a detallar cómo se ejecutó o quién lo llevó a cabo.

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos”, declaró el republicano ante periodistas en su recinto privado de Florida, Mar-a-Lago.

El Gobierno venezolano no comentó de manera directa la operación. En tanto, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció una serie de acciones de “acoso, amenazas y ataques”.

De acuerdo con el New York Times, la operación marca una intensificación de la campaña de presión de la Administración Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que hasta ahora sólo incluía acciones en aguas internacionales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

¿Cómo son los drones que utilizó la CIA para el bombardeo en muelle de Venezuela?

El Pentágono desplegó drones MQ-9 Reaper en la región como parte de esa estrategia, señaló el diario. Es considerada la aeronave más letal por el alcance y la carga útil.

Desde hace varias semanas, Trump advirtió que, en el marco de su presión contra el Gobierno de Maduro, Washington comenzaría a atacar objetivos en tierra. La estrategia incluyó la destrucción de una treintena de lanchas que supuestamente transportaban drogas y la muerte de más de 100 de sus ocupantes.

Estados Unidos mantiene desde mitad de año un despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas. Asegura que tiene el objetivo de combatir el narcotráfico, pero Caracas los interpreta como “amenazas” y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Las tensiones escalaron después del anuncio del bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladan desde y hacia Venezuela, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en semanas recientes.