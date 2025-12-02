Donald Trump advierte de ataques por tierra contra cárteles: ‘Vamos a empezar muy pronto’

Donald Trump expresó en distintas ocasiones su intención de extender las acciones militares contra los cárteles que, según su gobierno, impulsaban una crisis de opioides en Estados Unidos. [Fotografía. Bloomberg]

El presidente Donald Trump afirmó en la Casa Blanca que el Pentágono se preparaba para ampliar sus operaciones militares contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y que la siguiente fase contemplaba ataques en territorio de Venezuela y en otros países de la región.

Expuso que la estrategia, enfocada en presuntos cargamentos que cruzaban por el Caribe y el océano Pacífico oriental, ingresaría en un periodo en el que se contemplaba golpear rutas terrestres.

Trump declaró que el Departamento de Defensa conocía los trayectos de las redes de narcotráfico y que la operación incluía la posibilidad de impactar a cualquier país que participara en el envío de sustancias ilegales hacia territorio estadounidense. Mencionó tanto a Colombia como a Venezuela al explicar el alcance del plan.

Después de esa explicación, el mandatario añadió: “Vamos a empezar a realizar esos ataques en tierra; la tierra es mucho más sencilla, es mucho más sencilla, y conocemos las rutas que utilizan”.

El presidente aseguró que cualquier nación involucrada en ese flujo enfrentaba el riesgo de un ataque militar. Señaló que “cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a un ataque. No sólo Venezuela. Venezuela ha sido muy mala. Venezuela ha sido muy mala en otra cosa, probablemente peor que la mayoría. Pero mucha otra gente lo hace también”.

Trump expresó en distintas ocasiones su intención de extender las acciones militares contra los cárteles que, según su gobierno, impulsaban una crisis de opioides en territorio estadounidense. Sus declaraciones, sumadas a la presión contra el presidente Nicolás Maduro, provocaron inquietud sobre la posibilidad de que Estados Unidos entrara en un conflicto militar directo con Venezuela.

El presidente mencionó en reiteradas ocasiones la idea de ejecutar ataques terrestres. En octubre afirmó que “la tierra será lo siguiente”, mientras que en noviembre sostuvo que se sentiría “orgulloso” de ampliar la operación vigente para incluir objetivos vinculados con cárteles en Venezuela, Colombia y México.