¿Amenaza a México? Noem amaga con prohibiciones de viaje a países que ‘enviaron asesinos’ a EU

Kristi Noem propuso a Donald Trump prohibir los viajes desde los países que "enviaron invasores y asesinos" a EU. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Bloomberg/Shutterstock)

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, recomendó al presidente Donald Trump prohibir totalmente los viajes de personas procedentes de países que, según, “enviaron invasores extranjeros” a territorio estadounidense.

“Acabo de reunirme con el presidente. Recomiendo la prohibición total de viajes a todos los países que estuvieron inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales”, escribió Noem en un mensaje en la red social X.

En la publicación de redes sociales, la secretaria de Seguridad no mencionó cuáles podrían ser las naciones a las que se refiere.

“Nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes, agoten nuestros impuestos ganados con tanto esfuerzo o nos arrebaten los beneficios que les debemos a los estadounidenses. No los queremos. A ni uno de ellos”, concluye el mensaje de la secretaria de Seguridad Nacional.

Reciente tiroteo fuera de la Casa Blanca por un ciudadano migrante

La publicación de Noem se difundió después de que un inmigrante afgano disparó la semana pasada en Washington a dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.

Tras el ataque, el propio Trump anunció que las solicitudes de asilo quedan congeladas hasta que se endurezcan los estándares para revisar cada petición y que paralizó todos los trámites migratorios para ciudadanos afganos, incluidos aquellos que trabajaron con las fuerzas estadounidenses.

También amenazó con bloquear “permanentemente” la inmigración desde lo que calificó como “países del tercer mundo”, aunque sin especificar cuáles serían estos estados.

¿Cuáles son los países ya vetados por Donald Trump?

En junio pasado, el Gobierno Trump aprobó una prohibición total de viaje que afecta a ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, además de una suspensión parcial de visados para personas de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.