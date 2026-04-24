Canciller de Irán irá a Pakistán para negociaciones con EU: ¿Cómo reacciona el tipo de cambio?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados durante este viernes 24 de abril.

Los movimientos del peso ante el dólar están ‘en pausa’ este viernes 24 de abril, mientras el mercado analiza la decisión de Irán de mandar a uno de sus funcionarios a Pakistán para las negociaciones con Estados Unidos.

Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, llegará a Islamabad para una posible segunda ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos, de acuerdo con fuentes del Gobierno de Pakistán enteradas del asunto.

Un equipo estadounidense de logística y seguridad ya se encuentra en Islamabad para preparar las conversaciones, comentaron los funcionarios en un mensaje a periodistas, solicitando no ser identificados porque las discusiones no son públicas.

Cotización del peso ante el dólar este viernes 24 de abril

No hay movimientos, pues de acuerdo con Bloomberg, el tipo de cambio se ubica en las 17.41 unidades, mismo nivel en el que cerró el jueves 23 de abril.

El peso mexicano se perfila para otro balance semanal negativo ante el dólar, pues el viernes 17 de abril, el tipo de cambio cerró en las 17.31 unidades.

Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group, apuntó que, “bajo este escenario, el tipo de cambio oscilará en un rango entre 17.35 y 17.50. Si los datos de actividad económica local confirman una recuperación y no surgen más roces en la guerra en Medio Oriente, el peso podría intentar consolidarse cerca de las 17.38 unidades”.

El especialista alertó que si la incertidumbre por el bloqueo en el Estrecho de Ormuz escala o si se perciben más tensiones en la revisión del T-MEC, el tipo de cambio podría ubicarse hasta en los 17.55 pesos por dólar.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.30 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.92 por ciento.

Las monedas más depreciadas este viernes son la rupia de Indonesia con 0.52 por ciento; el shekel israelí con 0.49 por ciento; el florín húngaro con 0.47 por ciento, y el dólar neozelandés con 0.24 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg