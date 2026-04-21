Peso cotiza a la baja antes de la fecha límite del alto al fuego en Medio Oriente

El peso mexicano inicia la jornada operando con lateralidad, a medida que los inversionistas muestran una mayor aversión al riesgo que apuntala al dólar estadounidense, de cara a la fecha límite de cese al fuego en Medio Oriente.

Hasta el momento los datos de Bloomberg reflejan que el tipo de cambio se ubica en los 17.30 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.01 por ciento o 0.03 centavos, comparado con su último dato de cierre.

“A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano opera con un retroceso marginal y se ubica en el 9° lugar entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar. Hoy, el tipo de cambio USD/MXN fue impulsado al alza por el fortalecimiento del billete americano, considerando la proximidad con la fecha límite para el alto al fuego en Medio Oriente”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

¿Cómo cotiza el dólar HOY?

En ventanillas bancarias, el dólar ya se vende en un precio de 17.76 pesos cada uno, de acuerdo con los datos reportados por Banamex.

Mientras tanto, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente una cesta conformada por seis divisas principales, registra un aumento de 0.09 por ciento, en los 98.18 enteros. En tanto, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) suma 0.06 por ciento con mil 192.54 puntos.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.28 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.87 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas se encuentra el shekel israelí con 0.60 por ciento, el florín húngaro con 0.45 por ciento, la rupia india con 0.40 por ciento, la corona checa con 0.33 por ciento y la corona sueca con 0.24 por ciento.