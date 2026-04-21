Negociadores de Trump e Irán se reunirán en Pakistán para alto al fuego... y EU intercepta buque iraní

Trump advirtió que “muchas bombas estallarán” si no hay un acuerdo antes de la fecha límite del alto el fuego.

Estados Unidos e Irán celebrarán una nueva ronda de conversaciones sobre el alto el fuego en Islamabad, según dijeron este martes 21 de abril dos funcionarios regionales mientras el frágil alto el fuego de dos semanas estaba a punto de expirar.

Ni Estados Unidos ni Irán han confirmado públicamente cuándo tendrán lugar las conversaciones, y la televisión estatal iraní negó que algún funcionario ya estuviera en la capital de Pakistán.

Los mediadores encabezados por Pakistán recibieron confirmación de que los principales negociadores, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, llegarán a Islamabad a primera hora del miércoles para encabezar a sus equipos en las conversaciones, dijeron los funcionarios a The Associated Press.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los periodistas.

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Estaba previsto que el alto el fuego que comenzó el 8 de abril expirara el miércoles. Ambas partes siguen atrincheradas en sus posiciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “muchas bombas” “empezarán a estallar” si no hay un acuerdo antes de la fecha límite del alto el fuego, y el principal negociador de Irán dijo que Teherán tiene “nuevas cartas en el campo de batalla” que aún no se han revelado.

Parecía probable que el cese al fuego se extendiera si las conversaciones se reanudan. Funcionarios de la Casa Blanca han dicho que Vance encabezaría la delegación estadounidense, pero Irán no ha dicho a quién podría enviar, y la televisión estatal iraní el martes difundió un mensaje en el que afirmó que “ninguna delegación de Irán ha visitado Islamabad... hasta ahora”.

La televisión estatal iraní, que el martes mostró una alerta en pantalla en la que afirmó que “ninguna delegación de Irán ha visitado Islamabad... por ahora”, está controlada desde hace tiempo por los sectores de línea dura dentro de la teocracia iraní, y el rótulo probablemente refleja el debate interno que continúa en la cúpula dirigente, mientras sopesa cómo responder a la incautación, durante el fin de semana, de un buque portacontenedores iraní por la Marina de EU.

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Las fuerzas estadounidenses abordaron un petrolero sancionado antes por contrabando de petróleo iraní en Asia, según dijo el martes el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En una publicación en medios sociales, el Pentágono dijo que las fuerzas estadounidenses “realizaron una interdicción marítima de derecho de visita” y abordaron el M/T Tifani “sin incidentes”. Datos de rastreo situaban al Tifani en el océano Índico, entre Sri Lanka e Indonesia.

El mensaje indicó que “las aguas internacionales no son un refugio para buques sancionados” y advirtió que continuará “negando a los actores ilícitos y a sus embarcaciones la libertad de maniobra en el dominio marítimo”.

“Como hemos dejado claro, continuaremos llevando a cabo esfuerzos globales de aplicación de la ley marítima para desarticular redes ilícitas e interceptar buques sancionados que brinden apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, agregó el Departamento de Guerra.

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo de los puertos iraníes para presionar a Teherán a poner fin a su férreo control sobre el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave por la que transita en tiempos de paz el 20 por ciento del gas natural y el petróleo crudo del mundo.

El férreo control de Irán sobre el estrecho ha disparado los precios del petróleo, y el Brent, el estándar internacional, se cotizaba el martes cerca de los 95 dólares por barril, más de un 30% por encima del 28 de febrero, el día en que Israel y Estados Unidos atacaron Irán para iniciar la guerra.

*Con información de EFE