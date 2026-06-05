Nueva ruta de Mexicana del AIFA a Acapulco: ¿Qué días sale el vuelo y cómo comprarlo?

Inauguración de la ruta Ciudad de México AIFA - Acapulco en su primera salida el 4 de junio.

La aerolínea Mexicana inauguró una nueva ruta entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Acapulco, Guerrero, para ampliar su red de conectividad nacional hacia destinos turísticos.

De acuerdo con la empresa, la apertura de esta operación forma parte de su plan de expansión para 2026, mediante el cual Mexicana de Aviación busca incrementar su presencia en distintas regiones del territorio nacional y ofrecer más alternativas de viaje a los usuarios.

¿Qué horarios ofrece la nueva ruta AIFA-Acapulco de Mexicana?

La nueva ruta de Mexicana de AIFA–Acapulco–AIFA contará con tres frecuencias semanales, con vuelos cuya duración será de una hora.

Los vuelos operarán los jueves y viernes con salida del AIFA a las 16:00 horas y llegada a Acapulco a las 17:00 horas, mientras que el regreso partirá a las 17:40 horas para arribar al aeropuerto mexiquense a las 18:40 horas.

Los domingos, el vuelo saldrá del AIFA a las 20:00 horas y llegará a Acapulco a las 21:00 horas; el regreso despegará a las 21:40 horas y aterrizará a las 22:40 horas.

Mexicana informó que quienes están interesados ya pueden adquirir boletos a través de su sitio web: www.mexicana.gob.mx o desde la aplicación móvil y su centro de atención telefónica.

Con la incorporación de Acapulco a su red de destinos, la aerolínea señaló que continúa consolidando su estrategia de crecimiento y reafirma su misión de conectar a más personas con destinos que impulsan el desarrollo turístico y económico del país.

Actualmente, Mexicana cuenta con vuelos a destinos como Mérida, Tulum, Chetumal, Campeche, Palenque, Puerto Vallarta, Mazatlán, Bajío, Ciudad Victoria y más.