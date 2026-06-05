Incidente en el AICM: Tripulaciones de Aeroméxico y Air Canadá declaran tras invasión a pista

La AFAC investiga el incidente que afectó a un vuelo de Aeroméxico en el AICM.

Tras el incidente en el AICM en el que un vuelo de Aeroméxico tuvo que abortar su despegue porque un avión de Air Canada invadió la pista, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) reveló el inicio de las indagatorias sobre el caso.

A través de un comunicado confirmó que la Comandancia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportó la incursión en la pista por la que rodaba la aeronave de Aeroméxico, por lo que tuvieron que detener las operaciones.

Tras los hechos ocurridos la mañana del jueves 4 de junio, el personal de la Comandancia recabó la declaración de la tripulación de ambos vuelos.

Además, solicitó a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) el reporte del personal controlador que invtervino en el incidente.

Con ello, comenzaron las investigaciones administrativas correspondientes, a fin de delegar responsabilidades en el caso.

Una de las primeras versiones que se manejan, es que la aeronave de Air Canada rodaba en la pista que invadió debido a que la calle de rodaje Bravo estaba cerrada por un avión que bloqueó por una falla en los frenos del remolque.

Lluvia de polémicas en el AICM a días del Mundial 2026

El incidente ocurrió días después de que cayera una techumbre en un puente peatonal del AICM a las afueras de la Terminal 1.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes sobre la calle General Carlos León, cuando la estructura de placas metálicas, denominadas como plafón por las autoridades del aeropuerto, se desprendió y cayó mientras había vehículos circulando.

Los hechos afectaron a un auto, donde una mujer de 42 años que iba como copiloto terminó con crisis nerviosa y fue trasladada a un hospital, sin lesiones ni daños de otro tipo.

Además el AICM garantizó que el seguro cubrirá los daños ocurridos tras la falla en la estructura, que no dañó el puente, mismo que no fue cerrado.

Los incidentes en el AICM ocurren luego de meses de obras y fuerte carga de trabajo, especialmente para los controladores aéreos, a falta de una semana para el inicio del Mundial 2026, donde el aeropuerto Benito Juárez jugará un papel clave en el traslado de turistas y selecciones.