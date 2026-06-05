Oposición ‘le echa montón’ a AMLO tras su reaparición y respaldo a Sheinbaum: ‘México sufrió violencia’

La oposición en el Senado de la República criticó la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador para acusar injerencia desde Estados Unidos con el fin de debilitar a Morena.

“Vas a acabar en la cárcel por haber sido un pinche narcopresidente, un narcopolítico de mierda. Un cínico, corrupto y sinvergüenza que decidió abrirle la puerta grande a los cárteles del crimen organizado. Te aliaste con ellos para llegar al poder y les permitiste matar impunemente a cientos de miles de mexicanos con tal de recibir su apoyo electoral”, afirmó Alejandro Moreno, senador y líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El dirigente priista cuestionó que el expresidente se ponga en un papel de estadista con la bandera de la soberanía cuando él entregó el país al crimen organizado.

“La relación con Estados Unidos es un asunto serio de Estado, no un espacio para ajustar cuentas personales ni para lanzar comparaciones irresponsables con el nazismo. México no es tu refugio político ni tu escudo personal. Es un país que por tu culpa sufrió seis años de violencia desbordada, de instituciones debilitadas y de poder entregado a los cárteles del crimen organizado”.

Por otra parte, la senadora del tricolor Carolina Viggiano recordó que López Obrador no reaparece, pues siempre ha estado detrás de la agenda.

Afirmó que la carta publicada el miércoles es muestra de que Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tienen “el bastón, pero no el mando”.

“Súplica AMLO que por el bien de todos los narcomorenistas regrese el otro Trump. Le tienen pavor a la justicia”, agregó la priista Claudia Anaya.

Marko Cortés, senador del Partido Acción Nacional (PAN), resaltó que así como el exmandatario pide la versión anterior del republicano, muchos mexicanos querían su versión previa a ser presidente.

“Millones de mexicanos también habríamos querido tener al López Obrador que defendía los contrapesos, que exigía respeto a la oposición, que defendía que nadie debía concentrar tanto poder.

“Ahora sí que, por el bien de todos, México necesita terminar con cualquier forma de colusión entre el poder y la delincuencia”.

La senadora Amalia García, de Movimiento Ciudadano, consideró que debe haber respeto a quien tiene el mando.

“El respeto al sexenio ajeno es la paz, y creo que las responsabilidades las tiene quien tiene el mando en el poder”, dijo en entrevista.