(VIDEO) Piloto de avión trollea a argentinos durante vuelo: Les hace creer que lograron el bicampeonato

Mientras en tierra el mundo tenía los ojos puestos en la final del Mundial 2026 en Estadio Nueva York Nueva Jersey, en un avión a miles de pies de altura un grupo de argentinos volaba sin enterarse de nada, así que el piloto español decidió jugarles una broma y ¡se la voló!

En un partido que se extendió a tiempos extra, al minuto 106 Ferran Torres le dio la victoria 1-0 a España frente a Argentina. La ‘Furia Roja’ no se lo podía creer: acababa de ganar su segunda corona, la primera en 16 años.

En un video publicado en Tik Tok por la usuaria @williermina, el cual ha sido retomado en varias redes sociales, se observa el momento en que el piloto dice a sus pasajeros: “Ha sido un partido muy disputado hasta el final con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo, pero la final de un Mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos...”

Antes de que terminara de hablar, los aficionados de la ‘Albiceleste’ comenzaron a gritar, saltar y celebraron por un rato. En el clip se observa a algunos pasajeros con su playera de la selección, otros cantan “Vamos, vamos” y “Campeón”.

“... porque España ha ganado el Mundial”, dijo al fin el piloto. Y de inmediato todo se quedó en silencio.

“En vez de festejar se puso a boludear el piloto”, escribió @williermina.

¿Qué pasó en la final del Mundial 2026?

En la cancha del Estadio Nueva York Nueva Jersey el panorama era igual de triste que en el avión para los argentinos: Lionel Messi, quien quizás vivió su última Copa del Mundo, se puso de pie frente a una de las porterías y lloró.

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, también tuvo un llanto incontenible durante los encuentros con la prensa, incluso puso en duda su continuidad: “Hasta diciembre estoy acá, después va a ser complicado (...) También es justo que se pueda cambiar. Hasta diciembre y después seguramente corte. Es justo”, dijo en zona mixta.

El Mundial 2026 podría ser la última Copa del mundo en la carrera de Lionel Messi. (Foto: EFE)

Durante la conferencia de prensa, también dejó en el aire si volvería a verse a Messi en un Mundial: “No he hablado con él (...) Hemos intentando hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico y los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo”.

Luego, Scaloni comenzó a sollozar frente a los micrófonos: “A ver si paro (...) En mi vida pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en este lugar. Entonces, para seguir se necesitan un montón de cosas, volver a resetearse y volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar (...) Y me duele, me duele en el alma. Lo siento”. Entonces se fue de la conferencia, entre algunos aplausos de los periodistas.

Durante todo el partido, Argentina se vio agobiada por el dominio español, constatemente tuvo que ser salvada por Emiliano ‘Dibu’ Martínez, además, se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Enzo Fernández. Todas sus esperanzas de resolverlo en penales se las llevó Ferran Torres.

Ferran, el héroe del momento en España, declaró: “El gol ha sido de 47 millones de personas (...) El destino estaba escrito, hecho para ganar (...) Todas las finales son difíciles, cuando tienes a Messi de rival entra ese nerviosismo. Hemos demostrado más fútbol”.

Con información de AP.