Eliminado y nuevo habitante de ‘La Casa de los Famosos México’ EN VIVO: ¿Quien entra y sale del reality HOY?

Hoy entra uno y sale otro de 'La Casa de los Famosos' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

La sexta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 llega este domingo con una salida de la competencia y la incorporación de un nuevo habitante. La identidad de la celebridad que entrará a la casa se mantiene en secreto hasta la transmisión.

Además de conocer el resultado de la votación del público, la gala tendrá la entrada de un nuevo integrante al reality, en una noche que marca otro movimiento dentro de la competencia rumbo a la gran final.

¿A qué hora y dónde ver ‘La Casa de los Famosos México’ 2026 EN VIVO?

La sexta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 se transmite este domingo 6 de septiembre a las 8:30 pm, por la señal abierta de Las Estrellas.

También puede verse en ViX, donde la transmisión en vivo del reality comienza con la pregala a las 8:00 p.m., bajo la conducción de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

¿Quiénes son los nominados de esta semana en ‘La Casa de los Famosos México’?

La sexta placa de nominados quedó integrada por Cynthia Klitbo, Memo Schutz, Flor Vigna, Ese Pérez y Gema Garoa. Los cinco dependen del voto de la audiencia para continuar dentro de la competencia.+

La placa originalmente también incluyó a Yahir, pero Masad Altamimi utilizó su salvación para retirarlo de la nominación. El habitante, además, conservó la inmunidad correspondiente a su posición como líder de la semana.

¿Cómo votar para salvar a tu habitante favorito?

En La Casa de los Famosos México 2026, el público vota para salvar, no para eliminar. El participante que recibe mayor respaldo aumenta sus posibilidades de permanecer en la casa, mientras que quien obtiene menos votos queda en riesgo de convertirse en el eliminado.

Las votaciones se realizan en el apartado “VOTA” del sitio oficial del reality. También es posible ingresar mediante el código QR que aparece durante las transmisiones en vivo de las galas.

Los usuarios con suscripción a ViX Premium pueden emitir 10 votos por cada día que permanezcan abiertas las votaciones.

¿Por qué entra un nuevo habitante a La Casa de los Famosos México?

La llegada de un nuevo habitante fue anunciada por Galilea Montijo días antes de la gala. La conductora confirmó que la celebridad entraría a la casa por el carrusel, espacio por el que generalmente sale uno de los habitantes.

El anuncio ocurre después de la salida de Aldo Rendón, quien abandonó la competencia por fuertes problemas de salud. La producción decidió mantener en misterio la identidad del nuevo integrante y será durante esta sexta gala cuando se conozca de quién se trata.

¿Qué pasó con Aldo Rendón en ‘La Casa de los Famosos México’?

Aldo Rendón dejó La Casa de los Famosos México 2026 de manera repentina debido a fuertes problemas de salud. Su salida modificó la dinámica del reality y dejó un espacio disponible entre los habitantes.

La producción confirmó posteriormente que una nueva celebridad ocuparía ese lugar. Su ingreso está programado para la gala de este domingo y se realizará mediante el carrusel.