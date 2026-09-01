¿Quién es quién en ‘Mal de amores’, serie mexicana de Netflix basada en la novela de Ángeles Mastretta?

'Mal de amores' es la nueva serie mexicana que llega a Netflix (Foto: Cortesía Netflix).

La nueva serie de Netflix, Mal de amores, llega con una historia ambientada en el México de finales del siglo XIX y los años previos a la Revolución Mexicana. La producción adapta la novela de Ángeles Mastretta y sigue a Emilia Sauri, una joven que busca construir su propio camino.

Renata Vaca, Juan Pablo Fuentes e Iván Amozurrutia encabezan el elenco, en una serie de siete episodios dirigida por Catalina Aguilar Mastretta.

Miguel Rodarte es Diego, Renata Vaca es Emilia y Diana Bovio es Josefa en 'Mal de Amores' (Cortesía Netflix).

Elenco de la nueva serie de Netflix: ¿Quién es quién en ‘Mal de amores’?

Renata Vaca interpreta a Emilia Sauri, independiente, valiente y desafiante, además de protagonista de la historia. Emilia crece en una familia liberal que respalda sus aspiraciones y desarrolla una profunda vocación por la medicina.

Juan Pablo Fuentes da vida a Daniel Cuenca, amigo de Emilia desde la infancia y su primer amor. Hijo del doctor Cuenca y hermano de Salvador, Daniel combina su vínculo con Emilia con su entrega al movimiento revolucionario.

Iván Amozurrutia interpreta a Antonio Zavalza, médico del pueblo y enamorado de Emilia. Su personaje representa la estabilidad, el compromiso y una vida ligada a la ciencia y al cuidado.

Miguel Rodarte es Diego Sauri, padre de Emilia y dueño de la botica familiar. Cassandra Ciangherotti interpreta a Milagros Veytia, madre de Emilia, y Diana Bovio encarna a Josefa Veytia, tía y cómplice de la joven.

Juan Pablo Medina interpreta a Manuel Rivadeneira, poeta liberal y eterno novio de Milagros. Alejandro Puente es Salvador Cuenca, hermano de Daniel; Sofía Carrera interpreta a Sol García, amiga de Emilia, y Humberto Zurita da vida al Doctor Octavio Cuenca, padre de Daniel.

'Mal de amores' se basa en una novela de Ángeles Mastretta (Cortesía Netflix).

Catalina Aguilar Mastretta, hija de Ángeles Mastretta, dirige, escribe y produce la adaptación. El proyecto también comparte dirección con Humberto Hinojosa.

La serie no mantiene la misma cronología del libro, pero conserva su ambientación histórica y el núcleo de sus personajes. Ángeles Mastretta escribió la novela originalmente en 1996.

¿De qué trata ‘Mal de amores’, serie mexicana de Netflix?

La historia presenta a Emilia frente a una disyuntiva personal: ama a dos hombres mientras defiende su sueño de estudiar medicina. Daniel Cuenca representa la pasión, la libertad y el riesgo; mientars que Antonio Zavalza, la estabilidad y el cuidado.

La serie coloca esa historia sentimental dentro de un país marcado por transformaciones sociales y políticas. Emilia y otras mujeres cuestionan las limitaciones impuestas a su condición femenina, en tanto que la familia Sauri impulsa su libertad y sus ambiciones.

‘Mal de amores’: Fecha de estreno y dónde ver

Mal de amores estrena sus siete episodios en Netflix el 2 de septiembre de 2026.

La producción filmó en 44 locaciones de Ciudad de México, Puebla y San Luis Potosí, además de utilizar Estudios Churubusco y Foros Maravilla. De acuerdo con información de la producción, el equipo recorrió aproximadamente 125 mil kilómetros para encontrar escenarios de época.

El vestuario incluyó más de 11 mil prendas rentadas y más de 500 piezas confeccionadas. El proyecto requirió 26 meses de trabajo en sus distintas etapas de producción y preparación. La producción contó con más de 3 mil extras.

La música incluye temas como Cuando Vuelva a tu Lado, Dolerás, Cuando nos vemos, La Llorona, Paloma Negra e Inevitable. La banda sonora original corre a cargo de Víctor Hernández Stumpfhauser.