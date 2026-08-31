El origen de la ‘familia’: ‘Rápido y Furioso’ regresa a los cines de México por su 25 aniversario

La primera película de Rápido y Furioso vuelve a la pantalla grande en México como parte de la celebración por los 25 años de la franquicia. La cinta protagonizada por Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez y Jordana Brewster tendrá un reestreno por tiempo limitado en salas de cine.

De este modo, la película dirigida por Rob Cohen está de vuelta para que sus fans puedan reencontrarse con la historia que dio origen a una de las sagas más importantes del cine de acción.

¿Cuándo se reestrena la película de ‘Rápido y Furioso’ en México?

El reestreno de Rápido y Furioso está programado para el jueves 3 de septiembre de 2026 en México. La cinta tendrá una exhibición especial por su 25 aniversario y está prevista para la programación de Cinemex y Cinépolis.

La fecha forma parte de una celebración internacional para regresar a salas la película que comenzó la franquicia en 2001, incluso en otros países el relanzamiento ya inició desde agosto.

¿De qué trata la primera película de ‘Rápido y Furioso’ que se reestrena en cines de México?

La historia de Rápido y Furioso presenta a Brian O’Conner (Paul Walker), un policía de Los Ángeles que trabaja de incógnito para investigar una serie de robos de camiones de carga.

Su investigación lo lleva al mundo de las carreras callejeras y al grupo encabezado por Dominic Toretto (Vin Diesel). Mientras Brian intenta descubrir quién está detrás de los robos, su relación con Dom y Mia Toretto (Jordana Brewster) complica cada vez más su misión.

La película también presenta a Letty Ortiz (Michelle Rodriguez) y a personajes como Johnny Tran (Rick Yune), además de establecer el universo de carreras, autos modificados y rivalidades que marcaría las primeras entregas de la franquicia.

The Fast and the Furious, su título original, llegó originalmente a los cines en 2001 y convirtió a Walker y Diesel en los rostros de una franquicia que con los años amplió su escala hasta convertirse en un fenómeno global.

La primera película todavía tiene una propuesta centrada en las carreras callejeras, los autos modificados y los robos de mercancía, antes de que las siguientes entregas llevaran a sus protagonistas a misiones cada vez más grandes e, incluso, internacionales en las últimas entregas.

Para conmemorar el aniversario, Universal Pictures también preparó una nueva remasterización en 4K Ultra HD, con Dolby Vision y Dolby Atmos, además de un material retrospectivo en el que participan Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, el productor Neal H. Moritz y Meadow Walker. Sin embargo, no se ha confirmado si los distintos formatos llegarán también con el reestreno en México.

La película también está vinculada como uno de los trabajos más recordados de Paul Walker, quien murió el 30 de noviembre de 2013, a los 40 años, en un accidente automovilístico ocurrido en Santa Clarita, California.

El actor viajaba como pasajero en un Porsche Carrera GT cuando el vehículo se estrelló y posteriormente se incendió. Su muerte ocurrió mientras trabajaba en Rápidos y Furiosos 7, película que terminó convirtiéndose en un homenaje a su trayectoria dentro de la franquicia.

Tras su fallecimiento, la producción modificó el cierre de Rápidos y Furiosos 7 para despedir al personaje y al actor.