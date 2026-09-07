Detienen a ‘El Baldo’, líder del CJNG que desató el terror en Colima

'El Baldo' fue detenido por las autoridades de Colima. Se le identifica como líder del CJNG.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que fue detenido en Colima, Oswaldo Rafael “N” ‘Baldo’, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

‘Baldo’ es considerado objetivo prioritario y presunto generador de violencia en el municipio de Cuauhtémoc y está relacionado con extorsiones a ganaderos y otros delitos de alto impacto.

En el operativo, participó la Secretaría de Marina, a través de sus áreas de Inteligencia Naval y de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes), con participación de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del estado de Colima y su homóloga SSPC del Gobierno de México.

La intervención se realizó de manera controlada y sin resistencia por parte del detenido, privilegiando en todo momento la seguridad de la población y del personal participante.

De acuerdo con las investigaciones previas, ‘Baldo’ es señalado por su participación en la agresión con arma de fuego contra un elemento de la Fiscalía General del Estado ocurrida el 24 de septiembre de 2025, así como otros hechos violentos registrados en la entidad.

¿De qué se le acusa a ‘El Baldo’, líder del CJNG?

De igual manera, se le investiga por el asesinato de la ex alcaldesa de Cuauhtémoc en octubre del año pasado. Asimismo, está relacionado con el homicidio de Samuel Gonzáles Rodríguez, líder de la Asociación Ganadera, perpetrado en marzo del presente año.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Ricardo Fabián Gómez Calcáneo sostuvo que esta detención refleja el modelo operativo que se ha fortalecido en la entidad.

El titular de la SSPC Colima reconoció particularmente el trabajo de Inteligencia Naval y las capacidades operativas de la Unopes de la Secretaría de Marina, así como la participación de la AIC de la FGR y de las instituciones estatales y federales involucradas en la operación.

Tras la detención, las autoridades hicieron un llamado especial al sector ganadero y a los habitantes de Cuauhtémoc que hayan sido víctimas de extorsión, amenazas u otras conductas delictivas presuntamente relacionadas con esta persona, para que se acerquen a las autoridades y presenten la denuncia correspondiente.

El objetivo, permitir a las fortalecer las investigaciones en curso, identificar posibles participantes adicionales y determinar la eventual relación del detenido con otros hechos delictivos.