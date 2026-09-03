Detienen a ‘El Góben’, ligado al Cártel de Sinaloa, en un fraccionamiento en Puebla

'El Amarillo', presunto líder de Los Rusos, fue detenido en Puebla por elementos de seguridad. (Gabinete de Seguridad)

Góven Ulisses ‘N’, alias ‘El Amarillo’ o ‘El Góben’, presunto líder del grupo delictivo Los Rusos, ligado al Cártel de Sinaloa, fue detenido en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis, en Puebla, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El sujeto, considerado un objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia con centro de operaciones en Acapulco, Guerrero, fue aprehendido junto con dos de sus escoltas. Además, durante la operación se aseguraron armas, drogas y vehículos de lujo.

García Harfuch detalló que la captura es resultado de labores de inteligencia e investigación ejecutadas por la Agencia de Investigación Criminal y la FEMDO de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

La intervención contó además con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación estratégica con las autoridades locales de Puebla y Guerrero.

¿Qué sabemos de ‘El Amarillo’, presunto líder de Los Rusos?

Los Rusos son un brazo armado del Cártel de Sinaloa, ligado a la facción de Los Mayos. El líder de la facción es Juan José Ponce Félix, alias El Ruso.

‘El Amarillo’ está presuntamente implicado en delitos de alto impacto que afectan de forma directa a la población de la región del Pacífico, entre los que destacan extorsión, secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, así como el tráfico y distribución de sustancias ilícitas.

Como parte de las investigaciones en curso derivadas de esta detención, de manera simultánea se efectúan múltiples cateos en distintas propiedades y puntos estratégicos de la zona para desmantelar por completo la infraestructura operativa de la red criminal.

El secretario de Seguridad agradeció a través de sus redes sociales a los gobernadores de Puebla, Alejandro Armenta; y de Guerrero, Evelyn Salgado, por el apoyo en la coordinación para realizar el operativo.

*Con información de Quadratín