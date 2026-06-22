Evelyn Salgado cierra su quinto año de gobierno como la mandataria mejor evaluada del país

A cuatro meses de concluir su quinto año de administración, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se posicionó en el primer lugar nacional de aprobación ciudadana, de acuerdo con la más reciente medición realizada por la empresa Demoscopia Digital.

El estudio ubica a la mandataria guerrerense con un nivel de aprobación del 69.7 por ciento, colocándola como la gobernadora con mayor respaldo ciudadano entre los titulares de los poderes ejecutivos estatales del país.

Este resultado refleja la percepción positiva que mantiene la población sobre las acciones impulsadas durante su administración en áreas prioritarias como bienestar social, infraestructura, atención a grupos vulnerables, desarrollo económico, seguridad y fortalecimiento institucional.

A lo largo de su gestión, Evelyn Salgado ha destacado por promover una agenda enfocada en la transformación de Guerrero, fortaleciendo la coordinación con el Gobierno de México para impulsar proyectos estratégicos y programas sociales en beneficio de las familias guerrerenses.

La evaluación de Demoscopia Digital confirma una tendencia favorable para la titular del Ejecutivo estatal, quien de manera constante se ha mantenido entre los perfiles mejor calificados a nivel nacional.

Con este resultado, Evelyn Salgado no solo encabeza el ranking nacional de aprobación ciudadana, sino que también se consolida como la mujer gobernadora mejor evaluada del país, cerrando su quinto año de gobierno con altos niveles de respaldo social y reconocimiento a su labor al frente de la administración estatal.

A cuatro meses de iniciar el último tramo de su mandato, la gobernadora mantiene una sólida aceptación ciudadana que la coloca entre las figuras políticas con mayor aprobación a nivel nacional.