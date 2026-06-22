¿México vs. Chequia con Ochoa y Santi Giménez de titulares? Este sería el plan del ‘Vasco’ Aguirre

Javier 'Vasco' Aguirre analiza hacer 3 cambios en la alineación titular para el partido de México vs. Chequia en el Mundial 2026.

A dos días del silbatazo inicial del partido de México vs. Chequia con el que inicia la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección Mexicana está casi lista pese a que una duda rodea la concentración del Tri: ¿Guillermo Ochoa será titular?

Luego de su victoria por 2-0 ante Sudáfrica, en la inauguración del Mundial 2026, y de un triunfo de 1-0 contra Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, la Selección Mexicana llega al choque con los europeos con la clasificación a la siguiente etapa amarrada, lo que permitirá al técnico Javier ‘Vasco’ Aguirre mover sus piezas a placer.

El director técnico sabe que puede hacer historia en caso de que la Selección Mexicana gane sus tres primeros partidos en una Copa del Mundo de la FIFA, algo que jamás han logrado, pero también está consciente de que una derrota de México contra Chequia, combinada con otros resultados colocaría al Tri en una situación compleja de cara a las siguientes rondas.

Fiel a su estilo, se prevé que Javier ’Vasco’ Aguirre revele parte de sus planes hasta la tarde del martes 23 de junio, unas horas antes del partido.

¿Por qué poner a Guillermo Ochoa como titular en el México vs. Chequia?

Después de la espectacular atajada que realizó en el triunfo contra Corea del Sur, parecería insensato sentar al portero Raúl Rangel y en su lugar poner a Guillermo Ochoa, pero quizá ‘Vasco’ Aguirre lo haga para que el portero suplente sume minutos en una cuarta Copa del Mundo y como recompensa por ser uno de los líderes del vestuario.

Guillermo Ochoa ya anunció su retiro después del Mundial 2026, por lo que participar en un partido sería una despedida emotiva ante la afición mexicana en el Estadio Ciudad de México.

Los porteros Raúl 'Tala' Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo entrenan en el CAR previo al México vs. Chequia del Mundial 2026. ([e]FRANCISCO CANEDO)

“Memo ha sido una imagen muy importante para México. Tenerlo en la cancha, aunque sea unos minutos sería un gesto simbólico para reconocer todo lo que ha hecho por la Selección”, dijo el exportero Óscar ‘Conejo’ Pérez, titular en los mundiales de Corea del Sur y Japón 2002, además de Sudáfrica 2010.

Después de asistir a Alemania 2006 como reserva, Ochoa se perfilaba para ser titular en 2010 y Aguirre optó de última hora por Pérez. El ahora arquero de 40 años fue titular hasta Brasil 2014 y después en Rusia 2018 y Qatar 2022.

“Su ingreso sería simbólico, un homenaje, sin afectar la estabilidad defensiva del equipo”, agregó el “Conejo” Pérez.

Pese a su historial, poner a Guillermo Ochoa en la portería no es bien visto por todos. Aficionados en redes sociales se oponen, lo mismo que algunos analistas como el exseleccionado argentino Jorge Valdano quien piensa que “un Mundial no es un lugar para hacer diplomacia”.

¿Qué otros cambios prevé ‘Vasco’ Aguirre contra Chequia?

Otro de los posibles cambios para el México vs. Chequia es la inclusión del delantero Santiago Giménez, quien de acuerdo con Aguirre ya se recuperó por completo de la cirugía de tobillo derecho a la que fue sometido en diciembre.

Santi Giménez debutó en un Mundial contra Corea del Sur al ingresar de cambio a los 80 minutos del encuentro, pero tuvo pocas oportunidades para mostrar su capacidad goleadora.

El delantero Santiago Giménez debutó en el Mundial 2026 al entrar de cambio en el partido de México contra Corea del Sur. (Fernando Llano/AP Photo/Fernando Llano)

Además de darle más rodaje a “Santi”, su titularidad le daría minutos de descanso a Raúl Jiménez, de 35 años, de cara al encuentro de los dieciseisavos de final que será el martes 30, también en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Banorte o Estadio Azteca.

Otro jugador que podría recibir descanso es Erik Lira, quien ha cumplido con notas altas en los primeros dos encuentros como volante de recuperación, pero Edson Álvarez podría regresar a la titularidad en ese sitio y el equipo no perdería equilibrio.

Álvarez disputó su primer encuentro de este Mundial ante Corea del Sur, pero lo hizo como zaguero central en el sitio del suspendido César Montes, quien ya está listo para reaparecer.

Otros de los posibles cambios es el del lateral Jesús Gallardo, quien ha jugado los dos partidos anteriores como uno de los mejores hombres del Tri, y el centrocampista Brian Gutiérrez, quien tiene una tarjeta amarilla.

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Los 26 convocados de Javier Aguirre saltaron al campo del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol de buen humor, dispuestos a la broma y sonrisa fácil, ante la mirada de Javier Aguirre.

Jorge Sánchez y Orbelín Pineda fueron los encargados de poner el ambiente al mostrar al ‘Vasco’ una nueva forma de celebración, en la que ambos chocan en el aire con los brazos extendidos, ante las risas de todo el equipo que los observaba en redondo.

La selección empezó el día con sesiones en grupo de control y circulación de balón.

Con información de AP y EFE.