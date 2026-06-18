México gana a Corea, pero no convence: ‘Juegan lento’, opinan aficionados

La afición mexicana disfrutó más de la fiesta que del partido (Foto: Cuartoscuro).

‘La Maruchan le ganó al ramen’, pero la Selección Mexicana no convence a pesar de la victoria ante Corea en el Estadio Guadalajara.

Asistentes al FIFA Fan Festival del Zócalo de Ciudad de México reprobaron el desempeño de los jugadores de Javier Aguirre al considerar que “juegan lento”.

¿Qué piensan los aficionados del desempeño de la Selección Mexicana?

Paso perfecto: México tiene dos victorias en la fase de grupos del Mundial 2026. Primero venció a Sudáfrica en el juego inaugural de la Copa del Mundo y ahora derrota a República de Corea.

Sin embargo, el estilo de juego de la Selección Mexicana del ‘Vasco" Aguirre no gusta al aficionado.

“Juegan muy lento, se ven como si estuvieran cansados”, contó a El Financiero Manuel, quien visitó el Fan Fest de la CDMX para ver el juego.

“Les faltan ganas, no sé por qué“, agregó otro de los asistentes que no mencionó su nombre.

Un grupo de amigos con los que El Financiero conversó dieron diferentes opiniones:

—“Yo solo vengo a divertirme y espero que ganen, solo eso“—.

—“Lo que importa es el ambiente, lo demás no tanto”—.

—“Juegan muy atrás, eso hace aburridos los partidos, falta espectáculo como en el de Inglaterra vs. Croacia”—.

Melissa, quien no dejaba de gritar y alentar a la Selección Mexicana señaló que el juego estaba aburrido y por eso armó su propia fiesta al bailar y convivir con las personas a su alrededor.

Sea espectáculo o no, la realidad es que el planteamiento de Javier Aguirre dio resultados suficientes para amarrar el primer lugar de su grupo y enfrentar a su rival en dieciseisavos de final en casa: el Estadio Ciudad de México.

¿Cómo fue el México vs. Corea?

México mantuvo el paso perfecto en el Mundial 2026 y aseguró su presencia en los dieciseisavos de final tras imponerse 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre encontró la diferencia en una acción puntual al inicio del segundo tiempo y supo administrar la ventaja para sumar su segunda victoria consecutiva en el Grupo A, donde ya nadie puede alcanzarlo antes de la última jornada.

El encuentro estuvo marcado por el equilibrio y la intensidad. Durante los primeros 45 minutos, ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones de manera clara.

México intentó generar peligro con Julián Quiñones y Raúl Jiménez, mientras que los surcoreanos respondieron con posesiones largas y una presión constante en la mitad de la cancha. Sin embargo, las ocasiones de gol fueron escasas y los porteros apenas tuvieron intervenciones exigentes antes del descanso.

La jugada decisiva llegó apenas cinco minutos después de la reanudación. Raúl Jiménez sacó un disparo que parecía controlable para Kim Seung Gyu, pero el guardameta surcoreano dejó el balón suelto dentro del área. Luis Romo reaccionó más rápido que todos y empujó la pelota a la red para firmar el único tanto de la noche.

A partir de ese momento, Corea del Sur adelantó líneas y buscó el empate con insistencia, aunque se encontró con una defensa mexicana ordenada y un seguro Raúl Rangel bajo los tres postes.

La opción más clara para los asiáticos llegó en la recta final, cuando Cho Gue Sung probó al arquero mexicano, que respondió con una atajada clave para preservar el resultado.

Con seis puntos en dos partidos, México se convirtió en el primer equipo clasificado a la fase eliminatoria y llegará a la última fecha como líder del Grupo A.