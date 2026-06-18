Messi enfrenta el Mundial con su padre enfermo: Este es su estado de salud

Lionel Messi, tras el partido contra Argelia, afirmó que había pasado por días difíciles; posteriormente, sale el comunicado sobre el estado de salud de su padre. [Fotografía. EFE]

La familia de Lionel Messi informó que Jorge Messi se recupera favorablemente. El capitán argentino debutó con un hat-trick en el Mundial 2026. — Tras la histórica actuación de Lionel Messi ante Argelia en el triunfo de Argentina en su debut en el Mundial 2026, la familia del astro argentino confirmó este 18 de junio que Jorge Messi, padre del capitán albiceleste, atraviesa una situación de salud y se encuentra bajo seguimiento médico, luego de los rumores que surgieron en los últimos días sobre su estado físico.

A través de un comunicado, la familia informó que Jorge Messi se encuentra “bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, aunque no ofreció detalles sobre el diagnóstico ni sobre la naturaleza de su padecimiento.

En el mensaje, también solicitaron respeto por la privacidad familiar y cuestionaron las versiones que han circulado en medios de comunicación y redes sociales. “Únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge”, señalaron.

Además, subrayaron que “la salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, se lee en el comunicado.

La familia de Lionel Messi reiteró que la situación médica se mantiene en el ámbito privado y aclaró que cualquier información relevante será comunicada exclusivamente a través de sus canales oficiales.

“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, indica el documento difundido.

Asimismo, agradecieron las muestras de apoyo recibidas en los últimos días y pidieron que se respete la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge Messi durante su proceso de recuperación.

¿Cómo fue el primer partido de Lionel Messi en el Mundial 2026?

La confirmación de la situación de salud de Jorge Messi llegó días después del debut de Argentina en el Mundial 2026, partido en el que Lionel Messi protagonizó una de las actuaciones más memorables de su carrera con la selección albiceleste.

Argentina derrotó 3-0 a Argelia en su primer encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026 gracias a un triplete del astro rosarino. El futbolista del Inter Miami abrió el marcador al minuto 17 y completó su destacada actuación con goles en los minutos 60 y 76, dejando sin opciones al guardameta Luca Zidane, hijo del legendario exfutbolista francés Zinedine Zidane.

Tras anotar su primer gol, el capitán argentino rompió en llanto durante la celebración. Más tarde reconoció que atravesó momentos complicados fuera de las canchas. “Pasé unos días difíciles”, comentó el futbolista después del encuentro, sin profundizar en los motivos que lo llevaron a emocionarse durante el partido.

Con sus primeros tres goles en el Mundial 2026, Lionel Messi no solo consiguió su primer hat-trick en la competición, sino que también igualó la legendaria marca del alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales, con 16 anotaciones, y consolidó a Argentina como una de las favoritas para levantar la Copa del Mundo.