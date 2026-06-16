¿Quién juega en el Mundial HOY 16 de junio? Messi, Mbappé y Haaland hacen su presentación

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este martes 16 de junio con un quinto día de actividades que reúne a algunos de los nombres más destacados del futbol internacional.

Selecciones llamativas como Francia, Argentina y Noruega ponen en marcha su participación en la fase de grupos, mientras que Senegal, Argelia, Irak y Jordania intentan dar los primeros golpes de autoridad en sus respectivos sectores.

Además del estreno del delantero Lionel Messi en busca de defender el campeonato de Qatar 2022, la jornada marcará el debut mundialista de Erling Haaland y el reencuentro entre Francia y Senegal, una rivalidad que remite a una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales, cuando los africanos derrotaron 1-0 a los entonces campeones del mundo en Corea-Japón 2002.

Partidos de hoy, 16 de junio en el Mundial 2026: horarios y dónde ver EN VIVO

La jornada del martes contempla actividad en los grupos I y J. Francia y Senegal abrirán el día en Nueva York/Nueva Jersey, mientras que Argentina entra en actividad en Kansas City frente a Argelia.

Los cuatro encuentros podrían comenzar a perfilar el panorama de los grupos I y J. Francia y Noruega parten entre los favoritos del Grupo I, mientras que Argentina buscará dar el primer paso en la defensa de su campeonato en un sector que también integran Austria, Jordania y Argelia.

Francia vs Senegal en el Mundial 2026: ¿Cómo llegan al debut del Grupo I?

El duelo entre la Selección de Francia ante Senegal estará marcado por el recuerdo del Mundial de 2002, cuando los africanos sorprendieron al mundo con una victoria de 1-0 sobre los entonces campeones defensores. Veinticuatro años después, ambos equipos vuelven a encontrarse en una Copa del Mundo, ahora en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Francia llega como una de las selecciones señaladas entre las candidatas al título. Los dirigidos por Didier Deschamps buscan alcanzar una tercera final consecutiva tras conquistar el Mundial de 2018 y terminar como subcampeones en Qatar 2022. Su ataque estará encabezado por el delantero Kylian Mbappé, acompañado por el Balón de Oro Ousmane Dembélé, además de Michael Olise y Désiré Doué.

N’Golo Kanté dejó clara la meta del conjunto francés: “Nuestro objetivo es llegar a la final”. Sobre el rival, reconoció que Senegal es “un equipo equilibrado, será difícil de enfrentar”.

Del lado africano, el técnico Pape Thiaw recordó el simbolismo del encuentro y lamentó la ausencia de aficionados llegados desde Senegal debido a restricciones de visado en Estados Unidos. El equipo cuenta con referentes como Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Ismaila Sarr y Pape Gueye.

Kylian Mbappe lidera a la Selección de Francia en este Mundial 2026. [Fotografía. EFE]

Irak vs Noruega HOY: Así llegan al Mundial 2026 y el debut de Erling Haaland

El partido entre Irak vs Noruega representa el regreso de ambas selecciones a una Copa Mundial. Los iraquíes vuelven al torneo por primera vez desde México 1986, mientras que Noruega no disputaba un Mundial desde Francia 1998.

La principal atención estará sobre Erling Haaland, quien jugará su primer partido mundialista. El delantero del Manchester City llega respaldado por una clasificación impecable de Noruega, selección que anotó 37 goles y recibió apenas cinco durante la eliminatoria. Junto a él destacan Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Oscar Bobb y Antonio Nusa.

Irak alcanzó el torneo tras superar a Bolivia en el repechaje intercontinental. El equipo dirigido por Graham Arnold buscará la primera victoria mundialista de su historia. En Bagdad, el regreso al torneo ha provocado celebraciones en plazas, cafés y espacios públicos, donde miles de aficionados seguirán el encuentro. Entre sus referentes aparecen Aymen Hussein, autor de ocho goles en la clasificación, además de Muhanad Ali y Ali Al-Hamadi.

Haaland entra en escena en su debut mundialista ante Irak . EFE/Terje Pedersen. (Terje Pedersen/EFE)

Argentina vs Argelia HOY en el Mundial 2026: Todo lo que debes saber del debut de Messi

La Selección de Argentina abrirá la actividad del Grupo J en Kansas City ante Argelia. La Albiceleste comienza la defensa del título obtenido en Qatar 2022 con Lionel Messi como líder de una plantilla que mantiene gran parte de la base campeona.

Messi disputará su sexto Mundial y llega al encuentro en condiciones de jugar. El técnico Lionel Scaloni advirtió que Argelia será un rival complejo: “Es un buen equipo para tener cuidado y respetar. Nos va a poner las cosas difíciles”. El entrenador también recordó que la experiencia de la derrota ante Arabia Saudita en el debut de 2022 dejó una enseñanza: “No es fundamental el primer partido, más allá de que es importante”.

Argelia vuelve a la Copa del Mundo después de 12 años y se presenta con futbolistas de experiencia internacional como Riyad Mahrez, Rayan Aït-Nouri, Ramy Bensebaini y Amine Gouiri. Su entrenador, Vladimir Petkovic, aseguró: “Hemos venido para ser competitivos, no para hacer de figurantes”. Además, este encuentro marcará el primer choque mundialista entre ambas selecciones, cuyo único antecedente fue un amistoso ganado por Argentina 4-3 en 2007.

Messi y Argentina defienden su título conseguido hace poco menos de 4 años. (Foto: EFE/FIFA)

Austria vs Jordania: ¿Cómo llegan al Mundial 2026 en el Grupo J?

El encuentro entre Austria vs Jordania enfrenta a una selección que regresa a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia y a otra que disputará por primera vez un Mundial.

Austria llega impulsada por el trabajo del técnico Ralf Rangnick, quien renovó recientemente su contrato con la federación hasta 2027. Bajo su dirección, el equipo alcanzó los octavos de final de la Eurocopa 2024 y construyó una identidad basada en la presión alta y la intensidad. Entre sus figuras destacan David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer y Marko Arnautovic.

Jordania consiguió la clasificación tras una destacada eliminatoria asiática en la que perdió apenas tres de 16 encuentros. El conjunto dirigido por Jamal Sellami deposita buena parte de sus expectativas ofensivas en Mousa Al-Tamari. Además de ser su estreno mundialista, este será el primer enfrentamiento absoluto entre ambas selecciones.

Con información de EFE y AP.