México vs. República de Corea: Fecha, horario, canal y lo que debes saber del próximo partido del ‘Tri’

La Selección Mexicana afrontará su segundo compromiso en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se mida a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

El encuentro corresponde a la segunda jornada del Grupo A y enfrenta a los dos equipos que iniciaron el torneo con victoria, lo que lo vuelve una pelea directa por la cima del sector.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega después de imponerse 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural, mientras que los asiáticos remontaron para derrotar 2-1 a Chequia.

De haber un ganador, este quedará como líder en solitario del sector y dará un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final.

México vs Corea del Sur EN VIVO: fecha, horario, dónde ver y canales de transmisión del Mundial 2026

El partido entre México y Corea del Sur se disputará el próximo jueves 18 de junio de 2026 en el Estadio Guadalajara, una de las tres sedes mexicanas en el Mundial 2026:

El encuentro corresponde a la segunda fecha de la fase de grupos y será el vigésimo enfrentamiento entre ambas selecciones considerando partidos mundialistas, amistosos y otras competencias.

México y Corea del Sur ya se enfrentaron dos veces en la Copa del Mundo. La primera fue en Francia 1998, con triunfo mexicano por 3-1 gracias a los goles de Ricardo Peláez y Luis ‘Matador’ Hernández. La segunda ocurrió en Rusia 2018, cuando el Tri ganó 2-1 con anotaciones de Carlos Vela y Javier ‘Chicharito’ Hernández.

En el historial general, ambas selecciones acumulan 19 enfrentamientos. El balance favorece ligeramente a Corea del Sur con ocho victorias, por siete de México y cuatro empates.

México en el Mundial 2026: Así llega la Selección Mexicana a su segundo partido

México debutó con una victoria por 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Julián Quiñones abrió el marcador a los nueve minutos y Raúl Jiménez amplió la ventaja en la segunda mitad para darle al ‘Tri’ sus primeros tres puntos del torneo.

Tras el encuentro, el ‘Vasco’ Javier Aguirre reconoció que su equipo fue superior, aunque señaló que el escenario mundialista pesó en algunos jugadores. “Fuimos muy superiores, pero el marcador no reflejó eso”, afirmó el seleccionador.

El principal problema para el segundo compromiso será la ausencia de César Montes. El defensor fue expulsado en los minutos finales ante Sudáfrica y deberá cumplir suspensión frente a Corea del Sur.

Aguirre ha dejado entrever que Edson Álvarez es el principal candidato para ocupar ese lugar en la zaga. “Con la roja de César lo más probable es que juegue Edson de central… muy probable”, explicó el entrenador durante la preparación del encuentro.

Durante los días posteriores al debut, México trabajó en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol. Los entrenamientos se enfocaron en aspectos tácticos y en encontrar la mejor solución para cubrir la baja de Montes.

En ataque, todo apunta a que Julián Quiñones y Raúl Jiménez repetirán como titulares después de marcar los goles del debut. Roberto ‘Piojo’ Alvarado también se perfila para mantenerse en el once inicial, mientras que Erik Lira y Álvaro Fidalgo aparecen como opciones para sostener el equilibrio en el mediocampo.

México es cabeza del Grupo A en el Mundial 2026 (Foto: EFE).

Corea del Sur: ¿Cómo llega la selección asiática al partido del Mundial 2026?

Corea del Sur comenzó su participación en la Copa del Mundo con una remontada de 2-1 sobre Chequia en Guadalajara.

El conjunto europeo se adelantó con un gol de Ladislav Krejci, pero los asiáticos reaccionaron gracias a una gran actuación de Hwang In-beom, quien anotó el empate y después asistió a Oh Hyeon-gyu para el tanto de la victoria.

Tras el encuentro, el seleccionador Hong Myung-bo destacó la reacción de sus jugadores. “Lo que es incluso más positivo es que nuestros chicos ganaron por no rendirse”, declaró.

La selección surcoreana llega al compromiso compartiendo el liderato del Grupo A con México. Además, buscará mantener el impulso obtenido en su debut y acercarse a la clasificación para la siguiente ronda.

No obstante, el cuerpo técnico sigue pendiente de la evolución física del delantero Oh Hyeon-gyu y del mediocampista Bae Jun-ho, quienes han trabajado por separado debido a molestias en los tobillos. El objetivo es que ambos estén disponibles para el duelo ante el conjunto mexicano.

El entrenador de rendimiento mental de Corea del Sur, Han Doug Hyun, también elogió el enfoque mostrado por México después de su victoria inaugural.

“No se ven engreídos por la emoción de haber ganado el primer partido, ni están diciendo que definitivamente ganarán el segundo, sino que se notan ocupados en cómo preparar este juego, están situados exactamente en ese estado de equilibrio”, afirmó.

Corea ganó su primer partido en la cancha de Guadalajara [Fotografía. EFE]

Posibles alineaciones de México vs Corea del Sur para el Mundial 2026

Así podría ajustar Javier Aguirre ante la baja de Montes:

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Edson Álvarez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Este es el posible XI de Corea:

Jo Hyeon-woo; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Lee Tae-seok; Hwang In-beom, Park Yong-woo, Lee Kang-in; Bae Jun-ho, Son Heung-min y Oh Hyeon-gyu.

Más allá de la clasificación, el partido revive un antecedente reciente que permanece en la memoria del futbol mexicano. En Rusia 2018, México derrotó 2-1 a Corea del Sur en la segunda jornada de la fase de grupos y alcanzó seis puntos de seis posibles. Ocho años después, el Tri buscará repetir esa historia, ahora ante su afición y en territorio mexicano.

Con información de EFE y AP.